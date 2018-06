I ugevis har der været tænkepause for partierne, der forhandler om nyt medieforlig, men nu er der nye møder.

Allinge. Kulturminister Mette Bock (LA) åbnede under en debat på Folkemødet for en smal aftale om et nyt medieforlig. Det gamle udløber ved årets udgang, hvorfor et nyt gerne skal være på plads inden.

Efter nogle ugers tænkepause er der indkaldt til fire forhandlingsmøder i næste uge.

- Vi har haft en temmelig lang pause i forhandlingerne, men nu skal vi videre.

- Vi vil gerne have en bred aftale, for når det handler om medierne, handler det om alle danskerne. Hvis prisen bliver for høj med for mange kompromisser, må vi lave en smal aftale, siger hun.

Hun slog ved samme lejlighed endnu engang fast, at der skal spares 20 procent på public service-institutionen DR.

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, er dog ikke glad for at sluge den pille for at få lov til at deltage i forhandlingerne. Men det kan han blive nødt til ifølge Mette Bock, for ellers bliver det et smalt forlig.

Han fremhævede, at den økonomiske ramme skal på plads først.

- Det giver ingen meningen, at vi sidder og forhandler, hvis vi ikke ved, hvad vi har at gøre med, siger han.

DR's generaldirektør, Maria Rørby Rønn, blev under debatten spurgt til sit yndlingsprogram, men ville ikke fremhæve et enkelt frem for andre, hvilket fik hende til at nævne kanalen DR3.

Det fik publikum til at buhe og værten til at fremhæve det som et rigtigt politikersvar.

Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, samlede hurtigt bolden op, da han nævnte, at hans yndlingsprogram er Badehotellet - og at han helst vil skære DR3 bort, hvilket udløste latter fra publikum.

Maria Rørby Rønn fremhævede, at DR langt overvejende sender programmer med de tunge kalorier.

- DR bruger hovedparten af alle sine penge på nyheder, aktualitet, kultur, børn og unge samt drama Det er ikke rigtigt, at vores programflader er oversvømmet af underholdning, det bruger vi cirka fem procent på.

- Det er ikke muligt at gøre det uden at ramme noget af det, som befolkningen sætter pris på, siger hun og efterlyser rammer fra politikerne, men ikke detailregulering.

Det fremhævede Morten Marinus dog som noget, der var nødvendigt.

