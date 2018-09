Folkepensionen skal afskaffes, foreslår Konservativ Ungdom. Usympatisk idé, svarer Dansk Folkeparti.

Den koster svimlende 130 millarder kroner om året - eller det samme som hele sundhedsvæsenet. Det er alt for mange penge, mener Konservativ Ungdom, der derfor vil afskaffe folkepensionen, som vi kender den.

»Jeg synes, man skulle sørge for at give hjælp til de ældre, der ikke har nogen pension, men jeg synes ikke, man skal give alle en folkepension, uanset om man er velhavende eller ej,« forklarer landsformand for Konservativ Ungdom, Anders Storgaard.

Konservativ Ungdom vil aftrappe ordningen på samme måde, som det skete med efterlønnen.

1.000 konservative partimedlemmer er i weekenden samlet til landsråd på Tivoli Hotel i København. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere 1.000 konservative partimedlemmer er i weekenden samlet til landsråd på Tivoli Hotel i København. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Forslaget støttes ikke af den konservative folketingsgruppe, og det får også en ganske kontant afvisning fra regeringens støtteparti.

»Det lyder voldsomt usympatisk, og jeg ser ikke for mig, at det har nogen gang på jord,« siger Dansk Folkepartis ældreordfører Jeppe Jakobsen og uddyber:

»Folkepensionen blev i sin tid indført, fordi der var en gruppe, der ikke havde sparet nok op. Ændrer man folkepensionen, så den kun gives til dem, der ikke har sparet nok op, vil det for mange ufaglærte ikke kunne betale sig sig at spare op. Det er ikke hensigtsmæssigt,« siger han.

De 1.000 delegerede på landsrådet skal stemme om forslaget søndag.