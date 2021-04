Departementschefen i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Christian Hesthaven, har fået nyt job.

Han bliver fra 1. august kommunaldirektør i Rebild Kommune.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

»Jeg har været meget glad for at samarbejde med Christian Hesthaven. Lige fra første dag. Derfor er jeg også ærgerlig over, at han stopper,« fortæller udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og tilføjer:

»Men jeg har stor respekt for ønsket om at skifte spor i arbejdslivet og flytte tilbage til Nordjylland. Jeg ønsker ham alt det bedste.«

Nyheden kommer nogle dage efter, at Christian Hesthaven har fået kritik af Instrukskommissionen for sin rolle i sagen om 'klart ulovlig' adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Selve adskillelsen fandt sted, før han kom til som den øverste embedsmand. Derfor er det ikke selve sagen, han kritiseres for, har Ritzau tidligere skrevet om sagen.

I stedet kritiseres han for, at han 'lukkede ned', da tidligere afdelingschef Lykke Sørensen i foråret 2019 ville gøre ham opmærksom på, at en bestemt mail var relevant at inddrage i en besvarelse til Folketinget.

Ifølge kommissionen er der dog næppe grundlag for yderligere sanktioner, skrev Ritzau.