Midt i den opblussede sexismedebat retter Det Radikale Venstre på ny kritik af regeringen, denne gang af ligestillingsminister Mogens Jensen (S).

Der kommer kun varm luft ud af Mogens Jensens mund, og det er hyklerisk, at han bakker op om Sofie Linde, mens han samtidig mener, at det er 'besynderligt' at tale om udenrigsminister Jeppe Kofods sag, lyder kritikken fra ligestillingsordfører Samira Nawa (R):

»Man kan ikke med den ene hånd gå ud og hylde Sofie Linde for en 12 år gammel hændelse og så samtidig sige: Det, der skete i vores eget parti, taler vi ikke om – selv om det i øvrigt også er 12 år siden.«

Hun satte fokus på Jeppe Kofods sag fra 2008, da hun 10. september udtalte, at Det Radikale Venstre ikke ville have valgt en politiker som minister, der havde sådan en sag liggende.

Foto: Celina Dahl

Årsagen: at Jeppe Kofod ved et påskekursus som 34-årig havde sex med en 15-årig pige, som var medlem af Socialdemokratiets ungdomsparti, DSU.

Sidenhen har B.T. afsløret, at pigen var i folkeskolepraktik hos Socialdemokratiet blot få uger inden seminaret.

Mogens Jensen og andre socialdemokrater mener dog, at man ikke skal hænge fast i Kofods sag, selv om MeToo-debatten nu for alvor raser i Danmark.

»Men hvis man vil løse et problem, skal man kunne tale om det i stedet for at lægge låg på,« siger Samira Nawa og tilføjer:

»Og man skal også kunne handle, især når man sidder som minister.«

Særligt her mener Det Radikale Venstre, at Mogens Jensen slet ikke har leveret.

»Socialdemokratiet fremtonede som ligestillingsforkæmpere før valget, men når de sidder i regering, har de slet ikke nogen ambitioner,« siger Samira Nawa.

Ud over et LGBT-udspil i august har man ikke set noget til ligestillingsministeren, siger Samira Nawa, der for eksempel efterlyser lovgivning om flere kvinder på ledelsesgangene samt lovgivning om kønsopdelte lønstatistikker.

»Der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde en ligestillingsminister, der både er af navn og gavn. Som ikke kun omfavner Sofie Lindes mod, men som også handler,« siger Samira Nawa.

Mogens Jensen, er det ikke relevant at tale om Kofods sag nu? At tale om, at vi har en udenrigsminister, som havde et seksuelt forhold med en pige, der var erhvervspraktikant en måned inden hos partiet?

»Jeg har sagt, hvad jeg vil sige om Jeppe Kofods sag. Den sag har været fremme i offentligheden. Den sag havde konsekvenser,« siger Mogens Jensen.

Da sagen kom frem i slutningen af marts 2008, fik Kofod frataget posten som udenrigsordfører – men fik den dog igen i august samme år.

Foto: Niels Christian Vilmann

Mogens Jensen vil ikke svare på spørgsmålet om, hvorvidt konsekvensen var hård nok.

Adspurgt hvad Mogens Jensen selv vil fremhæve, at han og regeringen har fået gennemført, nævner han først den politiske aftale om samtykkelov, samt en politisk aftale om barselsudligning, så kvindelige iværksættere også kan få barsel.

Så der er altså lovgivning med ligestilling som fokus på vej, forsikrer han og tilføjer:

»Vi har 10 initiativer på LGBT-området, der bliver omsat til lovgivning. Så er der forslag om, at digital post skal sendes til begge forældre og ikke kun moren, samt lovforslag om, at børn- og ungeydelsen skal deles ligeligt mellem forældre.«