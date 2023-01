Lyt til artiklen

Regeringen vil komme danskerne til undsætning og bruge 2,3 milliarder kroner på en pakke med inflationshjælp.

Derfor har finansminister Nicolai Wammen (S) mandag budt Folketingets partier op til dans i forhold til spørgsmålet om, hvordan pengene skal fordeles.

Regeringens plan møder dog hård kritik fra begge fløje, skriver DR.

Ifølge Nicolai Wammen lægger regeringen op til at give en ekstra ældrecheck på 5.000 kroner skattefrit og give 300 millioner kroner til pressede børnefamilier.

Netop det sidste punkt får finansordfører fra SF, Lisbeth Bech-Nielsen, op i det røde felt. Hun mener nemlig, at de 300 millioner kroner kommer fra en pose penge, som tidligere har været afsat til et midlertidigt børnetilskud til nogenlunde samme gruppe.

»Jeg synes faktisk, det er en skændsel, at regeringen nu kommer med de her penge, for det er ikke nye penge, og det hjælper ikke de fattigste børnefamilier,« siger Lisbeth Bech-Nielsen til DR.

Ifølge SF bør regeringen smide flere penge på bordet end de i alt 2,3 milliarder kroner.

Et budskab, der møder opbakning hos Dansk Folkeparti. Partiets finansordfører Peter Kofod (DF) kalder oplægget for »tyndbenet« og mener ikke, at det er ambitiøst nok.

Det er dog ikke alle, der jubler ved tanken om flere hjælpepakker. Finansordfører for De Konservative, Rasmus Jarlov, er skeptisk over for at dele checks ud til bestemte vælgergrupper.

En pointe, som politisk leder for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, bakker ham op i.

»Hvis man skal hjælpe danskerne, er det mest oplagt, at man sænker skatter og afgifter i stedet for at sende checks, som også danner en sædvane for, at politikerne en gang imellem sender gaver til folk, som de så skal være taknemmelige for,« siger han til Berlingske.

Forhandlingerne om inflationshjælpen er startet tirsdag og fortsætter de kommende dage.

Regeringen forventer at have en aftale i hus inden vinterferien.

