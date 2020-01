Mette Frederiksen spiller på børnenes hold, har hun gentaget igen og igen siden valgkampen.

Et budskab, hun også fremhæver en i kampagnevideo, som Socialdemokratiet torsdag har delt. En kampagnevideo, der bliver mødt af massiv kritik.

I videoen ser man en flok børn og teenagere stå på en håndboldbane. Alle står de foran det ene mål og får af træner Per Larsen - tidligere formand for Børnerådet - at vide, at de skal score i målet i den anden ende.

Først skal de dog lige igennem en opgave, hvor træneren læser nogle påstande op. Kan den unge mand eller kvinde nikke genkendende til påstanden, må pågældende træde frem. Hvis ikke, skal han eller hun blive stående.

»Tag to skridt frem, hvis din mor har gennemført en uddannelse på universitetet,« lyder det. Nogle træder frem. Andre bliver stående.

»Tag to skridt frem, hvis du aldrig har følt dig fattig,« Igen træder nogle frem. Andre står tilbage..

»Tag to skridt frem, hvis du aldrig har følt dig diskrimineret på baggrund af dit køn, din hudfarve eller din seksualitet,« lyder det. Og så fremdeles.

Til sidst står nogle af de unge mennesker helt oppe foran målet. Andre har nærmest ikke rykket sig. Og så er der alle dem imellem.

»Som I kan se, bliver der stor forskel på, hvor nemt det bliver. Men opgaven er den samme. Nu skal I kaste bolden i mål,« lyder det fra træneren.

Som du nok allerede har regnet ud, er det ikke alle, der formår at smide bolden i kassen. Men så træder Mette Frederiksen til.

»Det er ikke alle børn, der har muligheden for at få bolden helt i mål,« siger hun blandt andet, hvorefter hun uddyber, at der i samfundet endnu ikke reelt er lige muligheder for alle børn og unge.

»Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid være på børnenes hold. Jeg håber, du vil være med,« siger hun og kaster en bold i nettet.

Videoen er umiddelbart en meget symbolsk måde at fremhæve et for Socialdemokratiet vigtigt budskab. Videoen - nærmere idéen hertil - er dog umiddelbart tyvstjålet, lyder kritikken på Twitter.

'Jeg kunne bedre lide originalen,' skriver Rasmus Jarlov (C) til Socialdemokratiets opslag på Twitter og linker til en amerikansk video kaldet 'Life of Privilege Explained in a $100 Race'.

Videoen, der er lagt på Youtube i 2017, viser en flok unge amerikanere, der skal løbe om kap. Vinderen får 100 dollar. Først skal de dog lige igennem en lille 'tag to skridt frem, hvis du (...)'-runde. Nøjagtigt som i Socialdemokratiets video.

Den konservative politiker er ikke den eneste, der har bemærket lighederne. Én bruger kalder videoen 'en skamløs kopi', mens en anden spørger 'Hvorfor postede I ikke bare originalen?'.

Men den umiddelbart manglende originalitet er ikke det eneste, folk på de sociale medier kritiserer. Flere vil gerne vide, hvorfor der ikke er børn af anden etnisk herkomst i videoen.

'Savner en 2. generationsdansker, som givetvis ville stå bagerst i køen og have de dårligste vilkår,' skriver en bruger.

Flere påpeger, at videoens budskab virker som værende varm luft. For som en bruger skriver: 'Hvem vil sige, at de ikke på børnenes hold?'

B.T. har forholdt partiets politiske ordfører, Jesper Petersen, kritikken. Han understreger først og fremmest, at videoen er lavet med inspiration fra fænomenet Privilege Walk, der stammer fra USA, og som ifølge ordføreren er brugt flere gange i politiske sammenhænge:

Politisk ordfører Jesper Petersen her fotograferet under Socialdemokratiets pressemøde efter sommergruppemøde i august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politisk ordfører Jesper Petersen her fotograferet under Socialdemokratiets pressemøde efter sommergruppemøde i august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi bruger den i dansk sammenhæng, fordi vi synes, den er illustrativ for, hvordan det forholder sig i Danmark for mange børn,« siger han og understreger, at Socialdemokratiet ikke har påstået, at konceptet er deres..

Jesper Petersen har ikke selv været inde over videoen, men han fortæller, at han er blevet oplyst, at den er lavet med elever fra en 10. klasse i Brøndby og medlemmer af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Ingen er inden optagelse blevet instrueret i, hvad der skulle ske. Og så er det desuden tilfældigt, at der ikke er nogen af anden etnisk baggrund til stede.

»Der er ikke sket nogen casting - eller til- eller fravalg. Jeg synes faktisk heller ikke, det er særlig vigtigt. Den socialdemokratiske pointe om at modarbejde ulighed, er jo på vegne af alle børn i Danmark,« siger han,

Og Socialdemokratiets kamp mod ulighed blandt børn handler ikke om at hjælpe børnenes bolde i mål, som Mette Frederiksen illustrerer det i videoen.

»Pointen er, at alle børn skal ende med at kaste bolden i mål. I dag er der forskel på vilkår for, hvor langt du er. Vi vil give alle lige muligheder for at klare sig godt i livet,« siger han med henvisning til, at første skridt er at tage hånd om de mest udsatte, som Mette Frederiksen nævnte i sin nytårstale.

Jesper Petersen er ærgerlig over, hvis budskabet går tabt i kritikken:

»Når der er kritikere, er det så, fordi man bare gerne vil finde problemer og kritikpunkter? Jeg synes, at videoen har en ekstremt væsentlig pointe.«