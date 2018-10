For at kunne få dagpenge, skal man fremover have opholdt sig i syv ud af otte år i Danmark.

København. Der er en række kritiske røster af regeringens lovforslag om opholdskrav for dagpenge.

En række organisationer udtrykker kritik af lovforslaget, som betyder, at man fra 2021 skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste otte år for at have ret til dagpenge.

Det fremgår af høringssvarene til lovforslaget, som kommer fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Forslaget er et element i skatteaftalen, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere i år.

Danes Worldwide, Danske A-Kasser LO og FTF er nogle af de organisationer, som udtrykker kritik.

- LO og FTF er stærkt kritiske over for lovforslaget. LO og FTF anerkender, at der i nogle tilfælde kan være behov for at beskytte det danske velfærdssystem og de danske ydelser, såsom dagpenge, mod spekulation.

- Imidlertid vil det konkrete forslag komme til at gøre langt mere skade end gavn for det danske arbejdsmarked, lyder det i høringssvaret fra LO og FTF.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet har tidligere vist, at de nye regler vil ramme 1750 danske statsborgeres ret til dagpenge.

Det nye optjeningsprincip for dagpenge skal ifølge regeringen forhindre, at det for nogle udlændinge "vil være mere attraktivt at flytte til Danmark for at få ydelser end at være i deres hjemland".

/ritzau/