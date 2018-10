Svage borgere risikerer at gå fra hus og hjem, hvis Nye Borgerliges politik bliver gennemført.

Det siger direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen.

Og Nye Borgerliges formand Pernille Vermund bekræfter, at nogle danskere vil blive fattigere, hvis hendes politik bliver hverdag i Danmark.

»Nogle vil blive ringere stillet økonomisk, og det, synes jeg, er fair, hvis de ikke vil bidrage til fællesskabet,« siger hun.

B.T. har bedt både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og den liberale tænketank Cepos om, at vurdere effekten af Nye Borgerliges økonomiske politik. Og vurderingerne er som nat og dag.

AE mener, at den kun vil gavne de rige og skade de svage og udsatte. Mens Cepos stort set blåstempler Nye Borgerliges økonomiske politik. Faktisk vil mange europæiske lande stadig betale mindre i skat, selv om man indfører Nye Borgerliges dramatiske skattelettelser.

»Nye Borgerlige vil give skattelettelser i millionklassen til de absolut rigeste og i milliardklassen til store virksomheder og banker. Prisen bliver en så kraftig reduktion af den offentlige sektor, at vi ikke vil kunne genkende vores velfærdssamfund,« siger Lars Andersen fra AE.

Fra venstre Pernille Vermund, Peter S. Christensen Politisk næstformand og Mette Thiesen Bestyrelsesmedlem Nye Borgerlige Årsmøde 2018 Vejle. Lørdag den 27 oktober 2018.

»Nye Borgerliges plan øger skellet mellem top og bund i samfundet i så høj grad, at vi vil nærme os amerikanske tilstande, hvor de fattigste knap har råd til at brødføde sig selv og deres børn,« siger han.

»Nye Borgerliges ydelsesreform vil betyde en så markant svækkelse af det sociale sikkerhedsnet, at familier vil gå fra hus og hjem i krisetider. De vil simpelthen ikke kunne finde pengene til helt basale udgifter som husleje, mad og tøj.«

Pernille Vermunds svar på kritikken lyder:

»Mange tror, at kagen altid har den samme størrelse. Med vores politik med lavere skatter og afgifter, får pengene mulighed for at yngle, så alle bliver rigere.«

Hvad sker der med et lavtlønnet par, der bliver arbejdsløse?

»Nogenlunde det samme som i dag, bortset fra at vi kræver, at man forsikrer sig eller melder sig ind i en a-kasse. Desuden har vi en basisydelse til folk, der er raske og rørige og har været på dagpenge i to år og ikke har fundet et arbejde. Der er masser af arbejde at få.«

Men de skal leve af 6000 kr. udbetalt om måneden, og det er mindre, end de fleste betaler i husleje?

»Ja, hvis de ikke tager et arbejde. Hvis de f.eks har en akademisk uddannelse og synes, de er for fine til at gøre rent eller vaske de ældre i numsen. De har to år til at finde et job, og hvis de ikke kan finde det, må de tage konsekvenserne.«

Kan du garantere, at der ikke er nogen, der bliver fattigere eller bliver sat på gaden med jeres politik?

»Hvis man efter to år stadig ikke vil tage et arbejde, så vil man blive økonomisk ringere stillet.«

ARKIVFOTO 2016 af Cheføkonom i tænketanken CEPOS Mads Lundby Hansen

Cepos mener derimod, at NBs økonomiske politik er fornuftig og kan gennemføres.

»NB vil lette skattetrykket med ca. 100 mia. kr. Man kan være uenig i prioriteringerne, men min vurdering er, at det finanspolitisk hænger sammen. Og der er ingen tvivl om, at partiets plan vil øge velstanden og beskæftigelsen markant,« siger Cepos' cheføkonom Mads Lundby Hansen.

»En marginalskat på 37 pct. vil være på niveau med Schweiz, men under niveauet i USA, Storbritannien og Tyskland. Det vil mærkbart gøre det mere attraktivt at arbejde ekstra, ligesom det bliver nemmere at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked. Desuden er det godt, at partiet sænker aktie- og rentebeskatningen til 25 pct., mens en selskabsskat på 0 pct. vil virke som en magnet for udenlandske virksomheder og investeringer. Men selv efter skattelettelser på ca. 100 mia. kr. vil Danmark fortsat have et relativt højt skatte-og udgiftstryk. Efter Nye Borgerliges plan vil Danmark have det 7.-højeste skattetryk blandt 36 OECD-lande, hvor vi nu er nr. 1,« siger Mads Lundby Hansen.

Pernille Vermund vil på sigt have skatterne endnu længere ned:

»Vi ligger desværre helt i top med størrelsen af den offentlige sektor og skattetrykket. Nogle kalder os ultraliberalistiske. Men tag sydpå og se, hvor lave skatterne er mange steder. Vi sakker bagud på grund af de høje skatter. Og på sigt bør de være endnu lavere end i vores nuværende politik,« siger Pernille Vermund.