Formanden for Europabevægelsen, Stine Bosse, kritiserer nu statsminister Mette Frederiksen for ikke at vise solidaritet og risikere, at EU falder sammen.

'Danmark er en del af en sparebande. En gnierbande. Socialdemokratiet siger nej til, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Nej til solidaritet,' skriver Stine Bosse i Politiken.

Kritikken kommer af, at Mette Frederiksen takkede nej til en EU-plan om, at der skulle lånes penge til de lande, hvor corona har ramt økonomien hårdt.

Helt konkret lyder planen: At EU-kommissionen skal låne 3.700 milliarder kroner på vegne af medlemslandene.

Stine Bosse, formand for Europabevægelsen, kritiserer Mette Frederiksen for at være usolidarisk i EU. Foto: Asger Ladefoged

Penge, der skal gå til de hårdest ramte lande, og som de skal betale tilbage igen.

Men netop fordi planen foreslår, at det er medlemslandene, der skal låne pengene ud, vil de hårdest ramte lande få et lån til en meget lav rente.

Det betyder, at de kan få gang i økonomien, uden at deres gæld eksploderer, og det er eksempelvis lande som Italien og Spanien, der vil have glæde af sådan et lån.

Men det vil Mette Frederiksen altså ikke være med til. Hun vil ikke vise syden solidaritet, skriver Stine Bosse, og er vi ikke solidariske, kan det få alvorlige konsekvenser, mener Stine Bosse.

Faktisk mener Stine Bosse, at at vi kan risikere, at EU falder sammen - og netop fordi Danmark har takket nej til planen, vil det være Danmarks skyld.

Danmark vil være katalysator for dén katastrofe, hvis vi får stoppet planen, skriver Stine Bosse i Politiken.

Stine Bosse har én opfordring til Mette Frederiksen:

Den solidaritet Mette Frederiksen beder danskerne om at vise indenfor grænserne, beder Stine Bosse Mette Frederiksen om at udvise på tværs af grænserne.