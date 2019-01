De psykisk syge kan blive tabt på gulvet i Lars Løkkes sundhedsreform, mener både Dansk Folkeparti og Alternativet.

Formanden for landsforeningen Sind deler deres bekymring.

»Det virker, som om regeringen har glemt de psykisk syge, da de planlagde reformen,« siger Sind-formand Knud Kristensen til B.T.

Det synspunkt fremlægger han formentlig selv for sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). For han er i spidsen for en af de interesseorganisationer, der i disse dage får foretræde for de ansvarlige ministre, Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde, under møder i Finansministeriet.

Det er DF, der skal skaffe Løkke flertal for reformen, og derfor er deres synspunkt centralt.

Partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt, sætter fingeren på netop de psykisk syge som det ømme punkt.

Liselott Blixt (DF) synes, der mangler noget om de psykiatriske patienter i sundhedsudspillet.

»Jeg frygter, at psykisk syge og folk, der lider af angst og depression, bliver ladt i stikken, når de flyttes fra regionerne ud til kommunerne. Jeg tvivler på, at kommunerne har den nødvendige ekspertise. Der står i udspillet, at sundhedsfællesskaberne skal have tilknyttet psykiatere, men det er langtfra nok til at tage sig af problemerne med psykiske lidelser,« siger Liselott Blixt, der også er bekymret for generel lægemangel.

Alternativet er stærkt skeptiske over for hele sundhedsreformen. Partiets sundhedsordfører, Pernille Schnorr, slår ned på det samme problem som Liselott Blixt:

»Der er problemer med de psykisk syge i udspillet. Kommunerne har ikke tilstrækkelig viden og økonomi til at tackle problemerne,« siger hun.

Alternativet synes generelt, det er en stor fejl at nedlægge de folkevalgte regionsråd:

»Vi mener, det er dybt problematisk at formindske nærdemokratiet. Hvis man synes, regionspolitikerne fungerer dårligt, hjælper det da ikke bare at afskaffe dem. Det er meget vigtigt, at vi alle har lige adgang til sundhed,« siger Pernille Schnoor, der også undrer sig over, hvor de ekstra læger skal komme fra.

»De tager jo 10 år at uddanne,« siger hun.

Pernille Schnoor fra Alternativet er meget skeptisk over for nedlæggelsen af regionsrådene.

Formanden for Sind bekymrer sig også over de psykisk syges skæbne, hvis regeringens sundhedsreform foldes ud som planlagt.

»Der står slet ikke noget om, hvad der skal ske med det psykiske område, når det flyttes ud til kommunerne. Hvem har de tænkt sig, skal tage sig af det? Afdelingen for vej og park?« spørger Knud Kristensen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener, at kritikken er helt forfejlet, og at de psykisk syge vil få meget bedre behandling i den nye struktur.

»Hvis der er nogen, der er i høj grad bliver tabt i vores sundhedsvæsen i dag, er det folk med psykiske lidelser. Det er dem, der har behov for en bedre sammenhæng mellem hospital, kommune og egen læge. Den styrkede nærhed i sundhedsreformen vil have positiv betydning for dem, men vi vil gerne høre bud på, hvordan det kan blive endnu stærkere,« siger hun.

»I dag oplever vi, at patienter i psykiatrien bliver udskrevet og genindlagt, fordi der ikke er nok sammenhæng, og det er det, vi vil rette op på. Psykiatriens Hus i Silkeborg er et godt eksempel på noget, der virker, og den model bør udbredes til hele landet. Der tager man udgangspunkt i den enkelte, og ikke hvor man hører til i systemet,« siger Ellen Trane Nørby.