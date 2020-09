Erhvervsorganisationen for 18.000 små og mellemstore virksomheder mener, at cementproducent bør bidrage mere.

Der blev ikke sparet på superlativerne, da klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) onsdag fortalte, at Aalborg Portland i en samarbejdsaftale med regeringen har forpligtet sig til en omfattende CO2-reduktion.

Cementproducenten skal i 2030 have reduceret sin CO2-udledning med 660.000 ton, hvilket er knap en tredjedel af Aalborg Portlands samlede CO2-udledning på cirka 2,2 millioner ton i 2018.

Virksomheden er dermed den største enkeltudleder af CO2 i Danmark.

Ikke alle er dog så imponerede over aftalen. Herunder SMVdanmark, der repræsenterer cirka 18.000 små og mellemstore danske virksomheder.

- Med denne aftale skal landets største udleder af CO2 kun reducere med 30 procent, mens resten af samfundet skal reducere mere end 70 procent for at modsvare den rabat, Aalborg Portland har fået.

- Aalborg Portland bliver reddet, men det kommer til at gå ud over konkurrenceevne og arbejdspladser andre steder i samfundet, siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom i SMVdanmark, i en skriftlig kommentar.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i december sidste år en klimalov, hvis hovedmål er at reducere CO2-udledningen med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

I 2050 er det målsætningen, at Danmark skal være CO2-neutralt.

Ifølge beregninger, som den borgerlig-liberale tænketank Cepos foretog sidste år, vil den samlede regning ved en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 koste 26 milliarder kroner.

Beløbet er dog behæftet med "betydelig usikkerhed".

Michael Lundgaard Thomsen, der er administrerende direktør for Aalborg Portland, siger, at hans virksomhed kan blive tvunget til at flytte produktionen til udlandet, hvis ikke den får de rette rammer i Danmark.

- Hvis man indfører en CO2-afgift på 1500 kroner per ton CO2, så kommer der ikke til at være cementproduktion i Danmark. Så bliver byggeriet baseret på importeret cement, siger han.

Klimarådet anbefalede i marts netop denne CO2-afgift.

Klimaminister Dan Jørgensen er tilfreds med Aalborg Portlands bidrag til CO2-reduktionen.

- Det er meget flot, at man vil forpligte sig, som man gør i dag. Når det så er sagt, stopper ambitionsniveauet ikke her, for i 2050 skal vi være helt CO2-neutrale.

- Derfor skal der også ske yderligere et teknologispring. Som det er lige nu, er der bare en grænse for, hvad der både fra fysikkens og naturens love er muligt i dag med de høje temperaturer, der skal bruges i den produktion, der finder sted på Aalborg Portland.

- Der skal vi finde på nye løsninger, siger klimaministeren.

SMVdanmark undrer sig stadig.

- Aalborg Portland står sammen med landbruget for op imod 60 procent af CO2-udledningen i 2030.

- Når man giver store virksomheder lov til at slippe billigere, ender regningen på 26 milliarder kroner for det første med at blive større, end den ellers ville, og for det andet ender regningen hos alle andre i samfundet.

- Forbrugerne og de mindre virksomheder må derfor til lommerne. Det er ikke rimeligt, siger analysechef Mia Amalie Holstein.

