Kristian Thulesen Dahl siger, at Lars Løkke Rasmussen på Venstres sommergruppemøde fredag må forsikre, at han bliver som Venstres formand hele vejen ind i næste valgperiode. Samt at han vil ligge en kurs, som omfatter Dansk Folkeparti frem for De Radikale som mulig regeringssamarbejdspartner.

- Vi har siden 2001 betingelsesløst støtte Venstres formand som statsminister. Vi har efter hvert valg givet en seddel til dronningen, hvor der kun stod navnet på Venstres formand. På dette sommergruppemøde har vi besluttet, at vi fremover vil stille betingelser for at pege på Venstres formand.

- En af de betingelserne er, at Venstre ikke taler sig videre ind på et spor, hvor De Radikale lempes ind i et fremtidigt regeringssamarbejde med Venstre. Vi vil opfordre Venstre til at stå fast på udlændingeområdet, siger Kristian Thulesen Dahl.