Fredag kom det frem, at Morten Messerschmidts halvsøster, Line, var blevet dræbt.

Nu reagerer Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, der lørdag aften skriver på Facebook.

'Det er med sorg og meget stor medfølelse med Morten Messerschmidt og hans familie, at vi fik den forfærdelige besked om, at Mortens halvsøster på 31 år blev dræbt natten til fredag,' starter han med at skrive.

'Ord kan ikke findes for det, familien gennemgår lige nu. Jeg vil derfor bede alle om at respektere, at Morten og hans familie i disse dage blot ønsker fred.'

Han har også lovet at viderebringe et budskab fra Morten og Line Messerschmidts mor.

'Jeg har lovet Inge Messerschmidt at viderebringe en varm tak fra hende, Morten og familen for de mange, mange rørende hilsener, de modtager de her dage.'

'Alle vores tanker går til familien i denne svære tid.'

Den 39-årig Martin Degn blev fredag varetægtsfængslet i fire uger i sagen, hvor han er sigtet for at have dræbt to kvinder med et ukendt antal knivstik.

Den sigtede nægtede sig skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge under grundlovsforhøret.

Under retsmødet læste anklager Susanne Bluhm sigtelsen op, og her lød det, at Line Messerschmidt omkring klokken 4 blev dræbt i sit hjem i Ruds-Vedby.

Et hjem, hun delte med sine børn og sin kæreste - den formodede gerningsmand, Martin Degn.

To af børnene havde parret sammen. Disse har ifølge politiet ikke umiddelbart lidt overlast.

Gerningsmanden er ligeledes sigtet for efter det første drab at have kørt 30 kilometer vestpå til Kundby og omkring klokken 6 at have dræbt det andet offer - 35-årige Jeanette Rømer Hansen.

Selvom der fortsat skal tages en del efterforskningsmæssige skridt, tøver politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der også er involveret i sagen, ikke med at kalde den 'usædvanlig'.

Noget, der ifølge politiinspektøren kalder på, at politiet gør et godt og stort arbejde:

»Det, at man slår en person ihjel, er én ting. Men at man gør det med to mennesker inden for et relativt lille tidsrum, det er usædvanligt.«

