24 timer.

Så lang tid skulle der cirka gå, fra Inger Støjberg måtte se sig slået om en plads i Venstres gruppeledelse, til Kristian Thulesen Dahl rakte hånden ud og inviterede hende over i Dansk Folkeparti.

»Men hvis du spørger, om Dansk Folkeparti kunne rumme en person som hende, så er svaret absolut ja. Hvad der er hjerteblod for hende, er også hjerteblod for os,« sagde han tirsdag til Fyens.dk.

Men hvor realistisk er det egentlig, at Inger Støjberg, der har siddet i Folketinget i 18 år for Venstre, flytter kontor på Christiansborg og får Kristian Thulesen Dahl og co. som partifæller?

Det har B.T. spurgt politisk kommentator Jarl Cordua om.

Og hvis du som Venstre-vælger går og frygter, at Inger Støjberg snart skal have Dansk Folkeparti stående på sit CV, så kan du ifølge den politiske kommentator sagtens tage et par dybe indåndinger og glemme den frygt.

»Det er ret urealistisk, for hun er vokset op i Venstre. Jeg tror, det er en stor del af hendes identitet. I hendes biografi fortæller hun ret klart, at Venstre er hendes parti, og at hun er noget mere økonomisk liberal, end man er i DF,« siger Jarl Cordua.

I slutningen af 2018 stjal Inger Støjberg fokus ved Venstres landsmøde med en udtalelse om, at hun ikke vil afvise at være Lars Løkkes efterfølger, og da hun ved det netop afsluttede folketingsvalg fik intet mindre end 28.420 personlige stemmer, så politikerens formandschancer særdeles gode ud.

Men mandag fik de chancer et nærmest umenneskeligt slag, da hun ikke fik plads i Venstres gruppeledelse, der til gengæld tæller nogle af de andre formandskandidater i form af Kristian Jensen og Jakob Ellemann-Jensen.

Inger Støjberg skrev tirsdag i et Facebook-opslag, at hun 'ville kæmpe videre', og det bliver altså ifølge Jarl Cordua i Venstre.

»Ét er politikken, hvor hun på mange punkter adskiller sig fra DF, men noget andet er også, at hun føler sig hjemme i Venstre. Hun har også en utroligt god kreds,« siger han.

Men hvad med Kristian Thulesen Dahl? Tror han på, at han kan få den fjerdestørste stemmesluger over i sit parti?

»Han ved godt, at hun ikke vil skifte. Han forsøger at genrejse partiet ved at få nogle vælgere tilbage, og det kan han gøre ved at skabe rivaliseringen mellem DF og Venstre. Du skal tænke på, at DF var det største parti i blok blå før valget, men det er det bestemt ikke mere,« siger Jarl Cordua.

Den politiske kommentator husker, hvordan man i gamle dage havde en gentleman-aftale i dansk politik, hvor man ikke bare gik ud og sendte offentlige invitationer til andre politikere.

»Det er et desperat forsøg. Man går ikke sådan på strandhugst hos andre partier. Det er uhørt,« siger Jarl Cordua.

Fredag afholder Venstre et pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, og her bliver de forskellige ordførerskaber offentliggjort og altså også, hvilken rolle Inger Støjberg får i den kommende tid.