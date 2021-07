Studentervogne med glade studenter har den seneste tid fyldt gaderne landet over. Men nogle steder har kasten med æg, sten og endda kanonslag ødelagt glæden.

»Det er langt ude. Og selvsagt fuldstændig uacceptabelt med denne farlige og udanske adfærd.« Sådan lyder reaktionen fra Kristian Thuelsen Dahl, da B.T. fanger ham over telefonen.

Gennem de seneste fem år har man i medierne kunnet læse, hvordan studentervogne er blevet angrebet af unge, der kaster med æg mod både vogn, studenter og chauffører.

Og i år er ingen undtagelse, hvor flere studentervogne er blevet angrebet med forskellige kasteskyts.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Kristian Thuelsen Dahl er bekymret over, at det er blevet en tilbagvendende tradition for nogle befolkningsgrupper at ødelægge dagen for de unge mennesker.

»Det er et tilbagevendende mønster år efter år, at det er i indvandrertunge områder i vores land, at studentervogne med glade studenter bliver angrebet med æg, sten og kanonslag. Jeg bliver simpelthen så trist og ærgerlig over, at det er blevet et mål i sig selv at ødelægge dagen for de unge mennesker,« siger han.

»Det er åbenbart kun landets justitsminister Nick Hækkerup, der undrende må spørge: 'Hvem er de mennesker, der kan finde på at kaste æg og kanonslag efter studenterne?' Vi andre kender jo godt svaret,« siger han.

Er det ikke hårdt kun at skyde skylden på unge indvandrere?

»Hvis der kommer eksempler frem, hvor det viser sig at ske andre steder, at man gør det samme, så er det jo klart, at så vil vi heller ikke finde os i det. Jeg synes bare, det er svært at finde de eksempler. Det er jo det, som medierne kan berette. Det går igen og igen, at det er unge med indvandrerbaggrund, som står bag det her,« siger han.

Men bliver det ikke hurtigt et meget generaliserende billede?

»Jo det kan man sige. Men man skal kun være generaliserende, hvis man har noget at have det i, og jeg kan bare ikke finde eksempler på, at det ikke er det, der gør sig gældende her. Men desværre et eller andet sted.«

Kristian Thuelsen Dahl mener derfor, at der skal kigges mere grundlæggende på, hvordan der kan gøres op med det her fænomen.

Helt konkret foreslår han at stramme lovgivningen i form af ubetinget fængsel eller ved at sikre, at kriminelle udlændinge, der dømmes for vold, udvises af landet.

»Man bliver nødt til at vise de her miljøer, at vi er indstillet på at slå hårdt ned på det her, så vi kan få det stoppet. Ellers kan medierne skrive om det til næste år og næste år igen. Og det vil bare fortsætte,« siger han.

Er det ikke en hård straf for nogen, der kaster æg mod en studentervogn?

»Jo, det kan man sige. Hvis det var et enkeltstående tilfælde, at nogen havde kastet æg mod en studentervogn, så ville vi jo ikke gribe ind til hårdere straffe. Så ville vi typisk som samfund give en løftet pegefinger eller give en bøde. Men der er behov for at gøre noget ekstraordninært, fordi det i stigende grad ser ud til at blive kulturelt tilladt i nogle miljøer, at man gør det her,« siger han.

Kristian Thuelsen Dahl har derfor kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd, hvor han skal redegøre for, hvordan han vil gribe ind over for fænomenet.