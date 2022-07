Lyt til artiklen

Spekulationerne om Kristian Thulesen Dahls politiske fremtid har varet i månedsvis. Nu har han landet et nyt job.

Kristian Thulesen Dahl skal således være direktør for Port of Aalborg, og han bekræfter samtidig, at han dermed vender ryggen til Christiansborg.

»Mit ønske om at forlade dansk politik er vokset de senere år. Jeg har prøvet rigtig meget i politik og nu vil jeg gerne bruge mine kompetencer i erhvervslivet,« siger Kristian Thulesen Dahl i en meddelelse.

»Jeg er utrolig glad for, at jeg har fået denne mulighed og dermed den fremtid, der nu tegner sig for mig,« siger den tidligere DF-formand desuden.

Kristian Thulesen Dahl afløser Claus Holstein, som for nyligt blev sendt hjem.

Port of Aalborg fortæller, at man har valgt den tidligere DF-formand foran en lang række andre kandidater, og man glæder sig til samarbejdet, som indledes 1. august.

»De fleste kender ham som en markant politiker, men vi ser ham først og fremmest som en erfaren leder, forhandler og strateg. Det er disse kompetencer, vi har brug for i Port of Aalborg, og det glæder os, at vi nu er nået frem til en aftale,« siger bestyrelsesformand i Port of Aalborg Lasse Frimand Jensen.

»Til syvende og sidst har vi ikke været i tvivl om, at Kristian Thulesen Dahl er den bedst egnede til at fortsætte realiseringen af vores ambitiøse udviklingsstrategi, der blandt andet indebærer investeringer for op imod to milliarder kroner, en målsætning om at tiltrække 10-15 store virksomheder samt skabe 5.000 jobs i Aalborg Kommune frem mod 2030,« siger Lasse Frimand Jensen.

DF-formand Morten Messerschmidt har siden Thulesen Dahls melding om, at han ikke genopstiller ved næste folketingvalg, efterlyst en klar besked om, hvad han så gør.

Nu glæder han sig på Thulesens vegne.

»Det glæder mig meget for Kristian, at han har landet en så flot stilling,« siger han og tilføjer:

»Jeg vidste godt, at det var en del af hans overvejelser og sagde også allerede, da han annoncerede, at han ikke ville genopstille, at jeg fornemmede, at han ønskede at prøve noget nyt. Jeg ønsker ham og Aalborg Havn alt held og Lykke.«

B.T. forsøger at nå Kristian Thulesen Dahl for en yderligere kommentar til jobskiftet.