'Et nyt eventyr i medieverdenen fra midnat (blinkesmiley).'

Således skriver Dansk Folkeparti-formand Kristian Thulesen Dahl med henvisning til, at Radio24syv ved midnat blev lagt i graven og i stedet opstod Radio4, som sender fra Aarhus.

‘Præcis det, DF gik efter, da vi oprindeligt lavede medieforlig,’ skriver han videre i opslaget, hvor han da også takker Radio24syv for indsatsen, og byder Radio4 goddag:

‘Et stort og glad velkommen til en ny radio, som har sit afsæt i HELE Danmark.’

En hilsen, der langt fra bliver mødt med begejstring fra DF’erens følgere. De mener, den er malplaceret, et udtryk for manglende situationsfornemmelse og ja, ulækker.

‘DF ku ikke klare satiren og den kritiske journalistik og opførte sig som små forkælede lorteunger,’ skriver en bruger i kommentarsporet. En anden skriver:

‘Det klæder ingen at danse på andres grav - og slet ikke dem der førte kniven! Come on, Tulle; signalet er knap nok blevet koldt, før du tramper løs på rigtig manges følelser. Shame on you!’

Og mange flere følger trop. Dertil kommer de 1300, der indtil videre har ‘reageret’ på opslaget. Ud af disse er 971 af reaktionerne vrede.

Kun 275 har kvitteret med en tommel op.

Sagen er nemlig den, at flere beskylder Dansk Folkeparti og formanden for at være skyld i Radio24syvs endeligt.

Dansk Folkeparti krævede nemlig op til medieforliget, at et overtal af medarbejderne på den radiokanal, der vandt udbuddet om FM4-kanalen, som Radio24syv de seneste otte år har drevet, skulle arbejde mindst 110 kilometer fra København.

I medieforliget mellem Dansk Folkeparti og den daværende regering blev det så aftalt, at det konkret var 70 procent af medarbejderne, der skulle væk fra hovedstaden. Og så droppede Radio24syv altså overhovedet at søge.

Men kravet, der ifølge Dansk Folkeparti skulle sikre en mere landsdækkende radiokanal, var helt ved siden af, hvis man kigger i kommentarsporet på Kristian Thulesen Dahls opslag.

Her påpeger flere, at de bor i forskellige dele af Jylland. Holstebro. Esbjerg. Aarhus. Vendsyssel. Og alle har de lyttet til Radio24syv og elsket det.

‘I har fældet historiens vildeste public service-produkt, fordi det var ubelejligt at blive kigget efter i kortene. Men tillykke! Vi andre er vågne nu, og politikerleden sprutter som en islandsk gejser. Bh Jyden,’ skriver én i kommentarsporet, som du kan læse her.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl, der har lovet at vende tilbage i løbet af formiddagen.