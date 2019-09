Kristian Jensen var allerede sidste søndag klar til at trække sig fra Venstres ledelse, såfremt Lars Løkke Rasmussen gjorde det samme. Men partiets formand nægtede trods voksende modstand fra baglandet.

Tankerne herom satte næstformanden søndag formiddag ord på i P4 Midt & Vest Weekend, hvor han besøgte radiovært Allan Høyer.

»Er det partiet, der har en formand, eller formanden, der har et parti? Jeg mener, det er partiet, der har en formand« siger Kristian Jensen.

Han uddyber, at man er nødt til at lytte, når partiet kommer og siger, at de ikke har tiltro til ledelsen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kristian Jensen (@kristianjensenfm) den 1. Sep, 2019 kl. 1.08 PDT

»Så kan det underforstået ikke nytte noget, at man som formand - i denne sammenhæng Lars Løkke - kæmper for sit liv til det sidste?«, spørger radiovært Allan Høyer indirekte.

»Jeg synes, det er forkrampet, og jeg synes, det er forkert. For hvad er det så for en organisation, man er leder for, når over halvdelen af forretningsudvalget har sagt, at de gerne vil have, at man går?« spørger Kristian Jensen retorisk.

Som bekendt valgte Lars Løkke Rasmussen i sidste ende - lørdag - at gå. Ud af bagdøren og langt udenom pressen, der havde taget opstilling ved Comwell Kellers Park i Brejning nær Vejle, hvor Venstres hovedbestyrelse holdt møde.

Ikke længe efter valgte Venstres formand gennem ti år at bekendtgøre sin tilbagetræden på Twitter.

‘Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt,’ skrev han.

Dernæst mødte næstformand Kristian Jensen pressen ansigt til ansigt. Med tårer i øjnene meddelte han, at også han trak sig.

»Jeg har igennem længere tid og med stadig mere alvor lyttet til vores bagland, som ønskede et nyt formandskab. Jeg ønsker ikke, at min person skal stå i vejen for fremgang i Venstre,« sagde han om begrundelsen.

21. september skal Venstre på et ekstraordinært landsmøde finde sin nye ledelse. Indtil da fungerer Kristian Jensen dog som konstitueret formand for partiet.