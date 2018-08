Regeringen vil prioritere sundhed og vil i efteråret præsentere et sundhedsudspil, siger finansministeren.

København. Der er styr på økonomien. Det er et af hovedbudskaberne fra finansminister Kristian Jensen (V), som torsdag præsenterer regeringens finanslovsforslag for 2019.

- Det er ikke nogen naturlov, at vi skal være et veldrevet land med styr på økonomien. Det er ikke kommet af sig selv.

- Dansk økonomi er god, pengene passer, og vi passer godt på pengene. Fordi vi har styr på dansk økonomi, kan regeringen prioritere nye initiativer på udvalgte områder.

- Den sunde økonomi skal bruges til at skabe et endnu mere trygt og nært Danmark, hvor vi investerer i kernevelfærd til børn, unge, voksne og ældre, hvor vi letter afgifterne, og hvor vi skaber et mere grønt Danmark, siger han.

Især sundhed prioriteres, lyder meldingen, og til efteråret kommer regeringen med et sundhedsudspil. Her kan fremtiden for regionerne, som står for driften af sundhedsvæsnet, komme i spil.

Fokus vil blandt andet være på at rykke behandlingen tættere på patienten i sundhedsudspillet.

Det er ventet, at regeringen sammen med støttepartiet Dansk Folkeparti uden de store problemer får strikket en finanslov sammen.

Det var bestemt ikke tilfældet sidste år, hvor især regeringspartiet Liberal Alliance og DF kom op at toppes.

LA ville have store skattelettelser. DF ville have et såkaldt udlændingeskifte i udlændingepolitikken. Altså en ny måde at se og tænke udlændingepolitik på.

Det hele endte uden store skattelettelser, og drøftelserne omkring et paradigmeskift er skubbet til i år. Der skal fokus på hjemsendelse i stedet for integration af flygtninge, mener DF.

- Vi har to ønsker på udlændingeområdet, siger Kristian Jensen.

- For det første, at færre søger hertil som asylansøgere og familiesammenførte, og at flere vender hjem.

- På den anden side er det blevet sværere at tiltrække arbejdskraft. Derfor er vi på jagt efter at få flere udlændinge til at arbejde her. De to ting kan godt gå hånd i hånd, siger finansministeren.

Støttepartiet mener også, at finansloven skal være mere ambitiøs på ældreområdet. Regeringen foreslår blandt andet 180 millioner kroner til styrket ældrepleje.

Klima og miljø er også et varmt politisk emne i øjeblikket. Regeringen bebuder et miljøudspil, som blandt andet skal sikre renere luft og et klimaudspil.

Der er ifølge regeringen "afsat en milliard kroner over de næste fire år til initiativer, der skal gøre Danmark grønnere ved at styrke vores miljø, klima og natur".

/ritzau/