Kristian Jensen har talt klart over for Lars Løkke Rasmussen.

Det forklarede Kristian Jensen til den fremmødte presse efter forretningsudvalgsmødet i Venstre.

TV 2 fortalte nemlig fredag, at Kristian Jensen søndag havde tilbudt Lars Løkke Rasmussen at trække sig som næstformand - hvis altså også Løkke trak sig som formand.

Og samme tilbud kom Kristian Jensen med fredag.

»I går (fredag, red.) på forretningsudvalgsmødet gentog jeg tilbuddet om at trække mig og give en ny start. Da det ikke blev imødekommet, tilbød jeg at stille op som formand,« lød det fra Kristian Jensen.

Nærmere bestemt truede han altså Lars Løkke Rasmussen med at stille op som formand, hvilket i sidste ende fik Lars Løkke Rasmussen til at gå af som formand, forklarede Jensen.

Men Kristian Jensen forklarede samtidig også, at han står ved sit ord, hvorfor han trækker sig efter Lars Løkkes beslutning.

»Det er sådan, at jeg har forsøgt at være loyal over for Venstres DNA. Jeg har i nu 30 år været aktiv for Venstre, og jeg ønsker ikke, at min person skal stå i vejen. Og derfor har jeg meddelt hovedbestyrelsen, at jeg trækker mig som næstformand.«