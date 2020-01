Fra at være et af partiets mest magtfulde politikere og mulig formandskandidat har Kristian Jensen gjort sig til en politisk paria hos Venstre.

Lørdag fik han frataget sit ordførerskab samt stillinger i udvalg, efter han for anden gang inden for fem måneder gav sin holdning til kende i forhold til partiets politiske retning.

I et større interview med Jyllands-Posten gav Kristian Jensen udtryk for, at man på tværs af midten burde lave en 2030-plan.

Der skal ifølge ham laves en stor økonomisk reform på tværs af midten.

Han udpegede specifikt Radikale, Venstre og Konservative som de partier, statsminister Mette Frederiksen burde søge støtte hos for en samlet plan. Først og fremmest en stor grøn skattereform.

Områderne, som ifølge Kristian Jensen derudover kræver reform, er specifikt: Den høje ledighed blandt dimittender, en reform af den aktive beskæftigelsesindsats eller jobcentrene, seniorjobordningen og sluttelig SU-ordningen.

Jyllands-Postens journalister spørger ind til, hvorvidt Kristian Jensen overtræder sin egen rolle som menig medlem af partiet. Om han i virkeligheden er ved at gentage fejlen fra august, der førte til sit eget og Lars Løkke Rasmussens fald.

»Nej, det er det overhovedet ikke. Jeg synes, at Jakob gør det rigtig godt som formand for Venstre. Jeg synes, at mange af de kritikpunkter, der har været omkring ham, er uberettiget. Jakob kæmper som den eneste for rent faktisk at snakke om, hvad vi skal leve af i fremtiden, og det synes jeg, at man burde give ham meget mere kredit for,« siger han.

Kristian Jensen mener, at han netop har en 'friere rolle', som gør det muligt også selvom han ikke har talt med partiet om sine udtalelser.

Ikke desto mindre faldt hammeren hårdt, da Venstres formand valgte at strippe Kristian Jensen for alt ansvar.

Der gik ikke meget mere end halvanden time efter interviewet blev publiceret, før Venstre meldte nyheden ud via Ritzau.

»Der er nogle interne spilleregler, der skal følges. Det er de ikke blevet, og det har nogle konsekvenser,« sagde politisk ordfører i Venstre Sophie Løhde til Ritzau om beslutningen.

Hun ønskede ikke at fortælle, hvordan hun ser Kristian Jensens fremtid i Venstre.

Politisk kommentator og erklæret venstre-mand Jarl Cordua kommenterede sagen over for B.T. lørdag aften.

»Det er en situation, hvor Jakob Ellemann-Jensen er sårbar, hvor Kristian Jensen så udstiller ham yderligere. Og det bør Kristian Jensen vide. Derfor kommer der en reaktion, der er ren afstraffelse. Reaktionen er markant og hård,« siger Jarl Cordua.

Efter en periode, hvor Jakob Ellemann-Jensens autoritet har været udfordret, viser denne episode en klar linje fra formanden.

Handlingen viser, at han træder i karakter som politisk leder. Han vil ikke finde sig i, at den forhenværende næstformand offentligt blander sig i Venstres strategi.

Samme vurdering har politisk redaktør for Avisen Danmark, Thomas Funding. Han kaldte det for en hård, men også nødvendig sanktion fra Jakob Ellemann-Jensens side.

»Han har behov for at virke som en stærk leder ved at finde det største bat frem og så ellers tæve Kristian Jensen på plads og gøre det meget offentligt,« sagde Funding til Ritzau.

Thomas Funding mener desuden, at Kristian Jensen nu har udspillet sin rolle i Venstre.