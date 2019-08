Kristian Jensen skal ikke længere være næstformand for Venstre.

Med tårer i øjnene trak Kristian Jensen sig for kort tid siden som næstformand.

Det blev officielt for kort tid siden, da Kristian Jensen gav en orientering til den fremmødte presse ved Cornwell Keller Park i Vejle.

»Jeg har igennem længere tid og med stadig mere alvor lyttet til vores bagland, som ønskede et nyt formandskab. Jeg ønsker ikke, at min person skal stå i vejen for fremgang i Venstre,« lød det fra en tydelig rørt Kristian Jensen, som tilføjede:

»Og derfor har jeg meddelt hovedbestyrelsen, at jeg trækker mig som næstformand.«

Meldingen kommer efter det forretningsudvalgsmøde i Venstre, som har foregået siden fredag på Comwell Keller Park i Vejle.

Her skulle udvalgets 24 repræsentanter for alle Venstres fem regionsbestyrelser fremlægge deres holdninger til formandskabet i Venstre efter længere tids uro i Venstre.

Hvem der fremover skal styre ledelsen i Venstre, havde Kristian Jensen ingen interesse i at kommentere.

»Det har jeg ingen anelse om. Det vil jeg ikke blande mig i,« forklarede han ganske klart.

