Venstres nyligt afgåede næstformand, Kristian Jensen, skal tilbage på skolebænken.

Det skriver han i et opslag på Facebook, hvor han oplyser, at han er startet på Niels Brock Executive Board Education for at 'blive opdateret på bestyrelsesarbejdet'.

'Tilbage på skolebænken. Nogle vil mene, at det skulle jeg have været for længst. Men nu har jeg fået tid til at bygge en formel uddannelse oven på mine praktiske erfaringer,' skriver han på Facebook.

På Niels Brocks hjemmeside oplyses om uddannelsen, at den retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive 'bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar'.

Kristian Jensens udmelding om, hvad fremtiden skal bringe for Venstre-profilen er den første, efter han trak sig som næstformand 31. august efter partiets skæbnemøde i Brejning, som skulle vise sig også at sætte et punktum for Lars Løkke Rasmussens tid som formand.

Det der populært blev omtalt som et »delt formandskab« mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i tiden efter det herostratiske hovedbestyrelsesmøde i Arena Fyn har siden 2014 båret kold luft med sig internt i partiet.

Kulden er kun blevet desto mere mærkbar i månederne efter folketingsvalget.

I søndags afslørede Lars Løkke Rasmussen, at han fortsætter som som menigt folketingsmedlem i Venstre - og at det desuden var hans plan fra start, at Jakob Ellemann-Jensen skulle være arvtager til formandsposten.

Til TV MIDTVEST siger Kristian Jensen:

»Efter 21 år på borgen, vil jeg have gavn af at komme i tættere kontakt med civile organisationer og NGO'er. Derfor valgte jeg at starte på Niels Brock. Jeg har stor praktisk erfaring i politik, men jeg har savnet tiden til at bygge teori ovenpå. Den har jeg nu.«

I et pressemøde i slutningen af august, fortalte en tydeligt berørt Kristian Jensen, at han ikke kunne svare på, om fratrædelsen som næstformand også betød et farvel til politik.

Til TV MIDTVEST fortæller Kristian Jensen, at udsigten til bestyrelsesarbejdet ikke nødvendigvis er en endelig afsked med politik. Han beskriver det som »både og« og siger, at han ønsker at blive skarpere i det politiske arbejde.

Han har imidlertid ikke lagt sig fast på, hvilke bestyrelsesposter han forestiller sig at arbejde i.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Kristian Jensen.

Opdateres...