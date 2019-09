Det er blot to dage siden, Kristian Jensen kæmpende for at holde tårerne tilbage, kunne meddele den danske befolkning, at han trækker sig som næstformand for Venstre.

Mandag var han for første gang på tv-skærmen igen efter dramaet, og følelserne var stadig ikke pakket helt væk.

I TV 2-programmet Go’ aften Live kunne man se den afgående næstformand stadig berørt af situationen.

Kristian Jensen satte ord på de seneste 48 timer, efter han rørt på åben skærm kunne fortælle, at hans drøm om at blive Danmarks statsminister var brast.

»Jeg er ikke ked af det. Men jeg kan også mærke, at jeg har stadig ikke har fået det bearbejdet endnu,« forklarer han.

Han fortæller dog, at han er afklaret med situationen, fordi han var klar til at leve med konsekvensen uanset, hvordan opgøret var gået.

I interviewet på TV 2 forklarer Kristian Jensen lidt mere om, hvad der foregik på det meget omtalte møde i Vejle for nogle dage siden.

Mødet er flere steder blevet kaldt dramatisk, da der ikke blev holdt igen i diskussionerne, og det medgiver han.

»Jeg vil sige, at det var sådan lidt både og. Mødet var meget direkte og brutalt. Men det var ikke mere brutalt end, at vi efter mødet kunne sidde på kryds og tværs,« forklarer han.

Kristian Jensen fortæller, at det er det eneste interview, han ønsker at give i en længere periode, selvom han lige nu er i rollen som den fungerende formand for partiet.

Han mener nemlig, at der har været nok opmærksomhed på det seneste, og at der nu skal være tid til at slappe af.

Siden både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen gik af i lørdags, har mange medlemmer været ude og pege på Jakob Ellemann-Jensen som en mulig overtager af formandsposten.

Han har ikke selv sagt, at han går efter formandsposten endnu.

Flere har også peget på Inger Støjberg som en mulig næstformand.

Ifølge flere kilder i Venstre, som B.T. har talt med, så er det sandt, at Inger Støjberg går efter næstformandsposten.

Det hele bliver afgjort på det ekstraordinære landsmøde, som Venstre holder 21. september. Der vil kun være to punkter på dagsordenen. Valg af formand og valg af næstformand