Trods opfordringer til at trække sig fra posten som næstformand i Venstre søger Kristian Jensen genvalg.

På trods af at Kristian Jensen oven på åben kritik af formand Lars Løkke Rasmussens politiske linje - ifølge flere medier - er blevet bedt om at trække sig som næstformand i Venstre, stiller han op til genvalg.

Opfordringen kom angiveligt fra Claus Hjort Frederiksen, der er et mangeårigt og indflydelsesrigt medlem af Venstre.

- Jeg har tænkt mig at søge genvalg som næstformand, siger Kristian Jensen (V) på et pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Det har skabt stor virak, at Kristian Jensen i Berlingske torsdag sagde, at han mente, at Lars Løkke Rasmussen tanker om en potentiel regeringsdannelse med Socialdemokratiet var den forkerte vej at gå.

Udmeldingen udløste angiveligt en opfordring til, at Kristian Jensen trak sig grundet illoyalitet. Efter mødet med folketingsgruppens siger Kristian Jensen på pressemødet:

- Det er efter min opfattelse Venstres formands ret at definere, hvad Venstre går efter, når det kommer til regeringsdannelse.

- Jeg har en anden analyse. Jeg har noteret mig, at rigtigt mange i gruppen mener, at den analyse skulle være lavet i gruppen og ikke i Berlingske. Det fortryder jeg, siger Kristian Jensen.

/ritzau/