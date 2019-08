Manden, der fremfører baglandets krav om fornyelse, får ros af næstformanden, der er genstand for kritikken.

Der er ros til Jens Nicolai Vejlgaard, som står i spidsen for oprøret i Venstre mod formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen.

Vejlgaard er manden, der åbent fremfører dele af baglandets kritik af de fløje og den uro, der er opstået i Venstre.

Når Løkke kommenterer oprøret, er det "forkert og forhastet", men Kristian Jensen roser Vejlgaard, der er formand for Venstre i Midtjylland.

- Jeg ser i høj grad Jens Nicolai som partiets sjæl, siger han til Avisen Danmark.

- Nogle snakker så meget, at man ikke lytter så meget til, hvad de siger. Så er der dem, der tager ordet sjældent, men hvor man til gengæld lytter. Jens Nicolai ligger i den sidste kategori.

Det er ifølge kritikerne i Venstre netop partiets sjæl, der er på spil, fordi Venstre-toppen ikke har lyttet nok til baglandet, der er fløjkrige, og enkelte medlemmer langer ud efter formandens troværdighed.

Indtil for nylig kunne Kristian Jensen regne Vejlgaard som en af sine mest sikre støtter, men tirsdag trak han offentligt støtten til Løkke og Jensen. Alligevel roser sidstnævnte nu Vejlgaard, der er formand for den region, hvor Jensen er valgt.

Kristian Jensen har dog ingen kommentarer til, hvorvidt han selv eller formanden bør gå af.

Da Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen tirsdag aften kaldte baglandsoprøret "mobning" af Løkke, tog regionsformand Stephanie Lose (V) sig til hovedet.

- Når man kan finde på at komme med sådan en udtalelse med adresse til Jens Nicolai, viser det for mig en fundamental mangel på forståelse for, hvad det er for nogle bevægelser, der sker i det organisatoriske bagland, siger Stephanie Lose til Avisen Danmark.

Det er formelt de omkring 850 delegerede på Venstres landsmøde, der skal stemme om, hvem der skal være formand. Det ventes at finde sted inden Folketingets åbning til oktober.

/ritzau/