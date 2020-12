Inger Støjberg går af som næstformand for Venstre, og Kristian Jensen langer nu ud efter hende.

Tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen mener, at Støjberg, der netop har meldt sin afgang som næstformand i partiet, har opført sig "uhørt og utilgiveligt".

Det skriver han på Facebook.

- I de seneste 48 timer har Inger valgt at undsige Jakob (Ellemann-Jensen, formand for Venstre, red.), undsige forretningsudvalget og undsige Venstre. Det er ikke acceptabelt. Det er uhørt og utilgiveligt, skriver han.

Inger Støjberg har tirsdag aften på Facebook skrevet, at hun går af som næstformand. Sagen bunder i, at Jakob Ellemann-Jensen har meldt ud, at man vil støtte en rigsretssag mod Støjberg, hvis der findes grundlag for det.

Det har Støjberg selv erklæret sig uenig i, ligesom hun på Facebook lod forstå, at hun var overrasket over meldingen fra Ellemann.

Tirsdag aften har der været møde i Venstres forretningsudvalg, hvor der ifølge B.T. har været opbakning til Ellemanns kurs. Og det har altså ført til, at hun går af som næstformand.

Kristian Jensen, der for blot halvandet år siden forlod posten som næstformand i Venstre, nævner også sin egen situation, der også kostede Lars Løkke Rasmussen formandsposten i partiet.

- Jeg er utrolig ked af, at Venstre nu igen står i et formandsopgør. Men jeg ved fra tidligere erfaring, at samarbejde kan være så betændt, at det er umuligt at fortsætte.

- Inger er ikke dømt for noget ved en retssal. Men hun er blevet bedt om at trække sig, fordi hendes handlinger ikke er forenelige med at være en del af ledelsen i Venstre. Jeg er ked af, at det er kommet så vidt, men finder det rigtigt, at hun nu har trukket sig, skriver Kristian Jensen.

/ritzau/