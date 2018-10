Professorer kritiserer centraliseringen af Skat. Vi skulle have været mere kritiske, siger Kristian Jensen.

København. Nuværende finansminister Kristian Jensen (V) erkender, at dele af omlægningen af skattevæsnets struktur i midt 00'erne var overilet.

Sådan lyder det fra den tidligere skatteminister - Kristian Jensen - efter at en bog skrevet af forvaltningseksperter retter skarp kritik af beslutningen om at nedlægge det kommunale skattevæsen.

Kristian Jensen peger på, at der burde have været sat mere tid af til omlægningen af inddrivelsesdelen.

- Vi skulle havet været mere kritiske i forhold til inddrivelse. Det havde gjort, at vi havde bedre tid til at forberede det, siger han.

- Jeg udsatte fusionen for at få mere tid, og der er ingen tvivl om, at jeg nok burde have delt fusionen op til, at vi først havde en sammenlægning af Skat og senere en sammenlægning af inddrivelse, siger han.

Som skatteminister fra 2004 til 2010 var Kristian Jensen en nøgleperson i, at staten i form af Skat overtog det samlede skattevæsen og al inddrivelse.

Men Kristian Jensen genkender ikke kritikken, at hele omlægningen af Skat har været "nærmest katastrofalt dårligt forberedt", som det lyder i bogen.

- Set i bakspejlet må man erkende, at man var for optimistisk, siger Kristian Jensen.

- Men da vi sad i situationen var vores vurdering, at det var forberedt tilstrækkeligt, siger han.

Ifølge forfatterne bag den Skat-kritiske bog, professor Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen fra Aarhus Universitet, blev der ikke lavet grundige analyser af konsekvenser og gevinster ved en omlægning.

En række skandalesager har præget Skat siden omlægningen i 2005 - senest grænseoverskridende svindel med udbytteskat.

Ifølge finansministeren var skattevæsnet allerede inden omlægningen plaget af kritik.

- Vi kunne se, at det danske skattevæsen ikke var lige så effektiv som i de andre nordiske lande.

- Derfor var der behov for at gøre noget for at hæve retssikkerheden over for borgerne, siger Kristian Jensen.

- Jeg mener stadigvæk, at sammenlægningen af Skat, selv om der har været udfordringer på mange strækninger, er lykkedes rigtig godt, siger han.

/ritzau/