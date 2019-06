Lars Løkkes ide om at foreslå en SV-regering var helt naturlig.

Og det er den strategi, der har haft succes og skabt fremgang for Venstre ved valget.

Det siger Venstres næstformand Kristian Jensen i en kommentar til kritikken fra Nye Borgerliges formand Pernille Vermund, der mener, at Løkkes forslag har skadet Danmark.

Hun mener, at Lars Løkkes SV-ide har været ødelæggende for det borgerlige alternativ, og at det har skabt sår i de borgerlige partier, der vil tage lang tid at hele.

»Det er helt naturligt, at Venstre søger indflydelse - uanset hvordan valgresultatet falder ud,« siger Kristian Jensen.

»Selvfølgelig er vores første prioritet at danne en borgerlig regering. Men på et tidspunkt, hvor det ikke så ud til at være realistisk, opererede vi med en anden plan og opfordrede til at danne en regering hen over midten. For at forhindre, at der blev dannet en meget socialistisk regering.«

Men er det ikke også socialistisk for Venstre at danne regering med Socialdemokratiet?

»Måske, men vi har altså arbejdet på at skabe mest mulig fremgang til Venstre, og vi gik også ni mandater frem - ti hvis man medregner en færing. Og det er et stærkt udgangspunkt for at søge indflydelse i det kommende Folketing og overfor den kommende regering.,« siger Kristian Jensen.

Lars Løkke fremsatte først ideen om en SV-regering i bogen »Befrielsens øjeblik«.

Ideen var at holde både højrefløjspartierne Nye Borgerlige og Stram Kurs samt venstrefløjspartier som Enhedslisten og Alternativet udenfor indflydelse.

Ideen blev blankt afvist af Mette Frederiksen.

Og det blev den igen, da Lars Løkke to dage før valget fremsatte ideen som hans mål ved valget.