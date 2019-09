Den tidligere V-minister Søren Pind skriver i ny bog, at Kristian Jensen forsøgte at vælte Løkke flere gange.

Søren Pind og Kristian Jensen er bestemt ikke enige om sandhedsværdien i noget af det, der står i førstnævntes nye bog "Frie ord".

Heri fortæller den tidligere Venstreminister Søren Pind ifølge Berlingske, at Kristian Jensen, der senere på måneden går af som Venstres næstformand, i flere omgange forsøgte at vælte Lars Løkke Rasmussen som partiets formand.

Men det afviser Kristian Jensen. Det skriver han på Facebook. I opslaget skriver Kristian Jensen, at han ikke står bag Løkkes forskellige bilagssager gennem årene.

- En usandhed bliver hverken kønnere eller mere uskyldig ved at blive pakket ind i formuleringer som "fornemme" eller "tro".

- Søren Pinds udokumenterede påstande om mig har ingen hold i virkeligheden. Jeg har aldrig haft adgang til Løkkes eller andres bilag. Og har selvfølgelig ikke stået bag nogle læk om bilag fra Venstre eller andre steder.

- Sørens behov for opmærksomhed er desværre så stort, at han forvrænger virkeligheden. Men det sælger nok nogle bøger, og man må håbe, at en sagssucces kan mindske Sørens bitterhed med tiden.

- Det må ikke være en rar følelse at være så opslugt i, skriver Kristian Jensen på Facebook.

I et interview med Berlingske siger Pind blandt andet følgende om Kristian Jensen:

- Allerede fra starten begyndte Kristian Jensen at undergrave Lars Løkke helt åbenlyst. Historien om Kristian Jensen er for mig historien om én lang illoyalitet og undergravende virksomhed.

Venstre har været inde i en turbulent tid efter sommerferien med intern uro. For lidt over en uge siden kulminerede det, da Løkke valgte at gå som formand med øjeblikkelig virkning.

Kristian Jensen valgte på samme tid at trække sig som næstformand, og han går officielt af ved Venstres ekstraordinære landsmøde 21. september. Indtil da er han Venstres fungerende formand.

På det ekstraordinære landsmøde bliver en ny formand og næstformand valgt.

I øjeblikket er Jakob Ellemann-Jensen eneste kandidat til formandsposten, mens Inger Støjberg er eneste kandidat til posten som næstformand.

Løkke har været formand fra 2009 til 2019. I samme periode har Kristian Jensen været partiets næstformand.

