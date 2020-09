Den tidligere minister bliver medlem af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne efter partifælles farvel.

Det bliver Kristian Jensen (V), der afløser partifællen Claus Hjort Frederiksen i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i Folketinget.

Det skriver Kristian Jensen torsdag på Facebook.

- Jeg er glad for, at gruppen (Venstres folketingsgruppe, red.) har udpeget mig til udvalget vedr. efterretningstjenester.

- Det er i sagens natur ikke en opgave, jeg kan sige mere om, men jeg ser frem til at varetage opgaven bedst muligt, skriver han.

Claus Hjort Frederiksen valgte i august at trække sig fra udvalget, hvor han var formand.

Den tidligere forsvarsministers beslutning kom, efter at nuværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) meddelte, at hun ville indlede en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det skete, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) kunne berette om flere kritisable - og potentielt ulovlige - forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Claus Hjort Frederiksen var forsvarsminister fra november 2016 til juni sidste år. Det er i store dele af den periode, som tilsynet har undersøgt.

Han skrev i en kommentar om sin exit fra udvalget, at han ikke ønskede at sidde i spidsen for udvalget, der i daglig tale bedre er kendt som Kontroludvalget, når der skal foretages en undersøgelse af FE.

- Som tidligere forsvarsminister finder jeg det mest rigtigt, at der ikke kan stilles nogen form for spørgsmål om habilitet i forbindelse med en kommende undersøgelse af FE.

- Derfor har jeg meddelt, at jeg stopper i udvalget, skrev Claus Hjort Frederiksen.

For Kristian Jensen markerer udpegningen til udvalget endnu et trin opad, efter at han i januar kom en tur i vridemaskinen hos V-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Kristian Jensen valgte at gå solo med en melding, hvor han i et interview med Jyllands-Posten opfordrede til en bred økonomisk reformpakke med deltagelse af S-regeringen, Venstre, De Radikale og De Konservative.

Kort tid efter offentliggørelsen af artiklen svingede Jakob Ellemann-Jensen øksen og fratog Kristian Jensen posten som arktisordfører samt hans udvalgsposter.

Den tidligere skatte-, udenrigs- og finansminister blev siden taget til nåde, og han er i dag bæredygtighedsordfører, friskole- og efterskoleordfører samt verdensmålsordfører, lige som han sidder i flere udvalg.

Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne består af fem medlemmer.

De øvrige er Jeppe Bruus (S), Morten Østergaard (R), Dennis Flydtkjær (DF) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

/ritzau/