Det bliver Kristian Jensen (V), der afløser partifællen Claus Hjort Frederiksen i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i Folketinget.

Det skriver Kristian Jensen torsdag på Facebook.

'Jeg er glad for, at gruppen (Venstres folketingsgruppe, red.) har udpeget mig til udvalget vedr. efterretningstjenester.'



'Det er i sagens natur ikke en opgave, jeg kan sige mere om, men jeg ser frem til at varetage opgaven bedst muligt,' skriver han.



Claus Hjort Frederiksen valgte i august at trække sig fra udvalget, hvor han var formand.



Den tidligere forsvarsministers beslutning kom, efter at nuværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) meddelte, at hun vil indlede en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).



Det skete, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) kunne berette om flere kritisable - og potentielt ulovlige - forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Claus Hjort Frederiksen var forsvarsminister fra november 2016 til juni sidste år. Det er i store dele af den periode, som tilsynet har undersøgt.

Han skrev i en kommentar om sin exit fra udvalget, at han ikke ønskede at sidde i spidsen for udvalget, der i daglig tale bedre er kendt som Kontroludvalget, når der skal foretages en undersøgelse af FE.

'Som tidligere forsvarsminister finder jeg det mest rigtigt, at der ikke kan stilles nogen form for spørgsmål om habilitet i forbindelse med en kommende undersøgelse af FE.'

'Derfor har jeg meddelt, at jeg stopper i udvalget,' skrev Claus Hjort Frederiksen.

