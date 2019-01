Finansminister Kristian Jensen (V) går nu hårdt til angreb på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

En aktuel sag afslører, at hun og Socialdemokratiet simpelthen ikke har, hvad der skal til for at indtage regeringskontorerne, mener Kristian Jensen, der også er næstformand og kronprins i Venstre.

»Mette Frederiksen valgte en dårlig udvej. Og det er bekymrende, når det drejer sig om en person, der går efter regeringsmagten i Danmark. Sagens forløb viser, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ikke er parate til at tage regeringsansvar,« siger Kristian Jensen til B.T.

Det er en usædvanligt barsk melding fra finansministeren kort før næste valg. Sagen handler om Ørsteds planlagte salg af det sjællandske el-net Radius.

Finansminister Kristian Jensen er skuffet over Socialdemokratiets opførsel i Radius-sagen Foto: Henning Bagger

Indtil kort tid før, der skal træffes beslutning om en køber, havde finansministeren det indtryk, at Socialdemokratiet og SF bakkede op om salget.

Omkring nytår begyndte Enhedslisten at råbe op om løftebrud, hvor partiet sammenlignede salget af Radius med salget af dele af DONG til Goldman Sachs.

7. januar skrev Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, på Facebook, at han ville forpurre salget og bedte om hjælp til at blive valgt til bestyrelsen som forbrugerrepræsentant.

10. januar skrev politisk ordfører Pernille Skipper et indlæg i Berlingske, hvor hun beskyldte Socialdemokratiet for at være ved at begå løftebrud.

13. januar trak Socialdemokratiet og SF stikket til el-salget. De ville alligevel ikke være med, og fire timer senere måtte Kristian Jensen erkende, at salget ikke blev til noget.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, benægter, at partiets beslutning er påvirket af Enhedslisten. Men i regeringen er der stor skuffelse over Socialdemokratiets opførsel.

»Det er en stor sejr for Enhedslisten, men det er skræmmende, at det kan lade sig gøre at flytte rundt med Socialdemokratiet i sådan en sag på den måde,« siger Kristian Jensen og benægter Enhedslistens påstand om risiko for prisstigninger.

»Det er ikke korrekt, at el-kunderne var blotlagt for prisstigninger. Der er en meget stram regulering af, hvad man må tjene på strøm.«

Åbenbart frygtede Enhedslisten og Socialdemokratiet at blive rodet ud i en ny sag, der mindede om Goldman Sachs?

»Det er simpelthen fake news. Vi har lovgivning på plads, der forhindrer, at man kan udnytte elnettet. Og der var ingen kapitalfonde i det køberfelt, der var tilbage i sidste fase. Jeg kan ikke bekræfte, hvilke selskaber, der var tale om. Men de var fuldt ud kvalificerede, og der var også dansk islæt.«

»Konsekvensen for Ørsted er, at man nu har bremset selskabets grønne omstilling. Det er besynderligt, at Socialdemokratiet vil lade sig blæse omkuld på den måde. Sagen viser, at Socialdemokratiet ikke er klar til at træffe beslutninger, der kræver råstyrke,« siger Kristian Jensen.

Benny Engelbrecht (S) mener, at Kristian Jensen er »tonedøv«, når han ikke forstår Socialdemokratiets prioriteringer. Foto: David Leth Williams

Benny Engelbrecht, der er en del af Socialdemokratiets ledelse, mener, at Kristian Jensen er tonedøv.

»Sagens alvor er betydelig. Ude i verden kæmper udemokratiske magter og store kapitalinteresser om kritisk infrastruktur,« siger han.

»Demokratiske lande må sikre deres infrastruktur mod »angreb« udefra. Det er tonedøvt af finansministeren, hvis han ikke har opfattet Socialdemokratiets prioriteringer. De er, at hvis kritisk infrastruktur skal sælges, skal det ske til en forbrugerejet konstruktion eller til virksomheder, hvor det offentlige ejer over 50 pct. af kapitalen. Og hvis man ikke forstår, at vi tager de hensyn, så tager man ikke sagen alvorligt nok,« siger Benny Engelbrecht.