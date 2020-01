Den tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen foreslår i Jyllands-Posten, at Venstre går sammen med regeringen, De Radikale og De Konservative om en stor reformpakke om blandt andet skat og seniorjobordningen.

I dag er Kristian Jensen Venstres arktisordfører og uden for partiledelsen.

Derfor føler han, at han har en "friere rolle nu", siger han til avisen.

Og det får ham til at foreslå en stor reformpakke, der skal øge skatten på udledning af CO2, ændre i uddannelsesstøtten, SU'en, samt jobcentrene og få færre til at benytte seniorjobordningen.

Formålet skal være at gøre det dyrere at udlede CO2, mens arbejdsudbuddet - altså mængden af arbejdskraft - skal øges.

Det foreslår han vel og mærke uden at have orienteret sin partiledelse på Christiansborg.

- Alternativt skal hele den grønne omstilling betales med stigende skatter og afgifter, siger Jensen til Jyllands-Posten.

Ifølge Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, står udmeldingen for Kristian Jensens egen regning.

- Kristian Jensen taler ikke på vegne af Venstre, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun vil ikke svare på, om V-ledelsen støtter en reformplan med midterpartierne:

- Han taler ikke på vegne af Venstre, og det vil jeg svare, uanset hvad du videre vil spørge om, siger hun til avisen.

De Radikale kalder ifølge Jyllands-Posten Kristian Jensens melding "fremragende".

Finansminister Nicolai Wammen skriver i en mail til Jyllands-Posten, at "overordnet deler jeg Kristian Jensens ambition om at føre en ambitiøs og langsigtet politik. Også gerne i et bredt samarbejde."

Men De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, er mere loren ved Kristian Jensens idéer.

- Jeg synes ikke, at vi skal gå uden om Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, siger han og uddyber, at han hellere vil samle de fem borgerlige partier og derefter forhandle reformer med regeringen.

/ritzau/