Venstre fratager den tidligere næstformand Kristian Jensen posten som arktisordfører og alle udvalgspladser.

Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse. En enig gruppebestyrelse står bag beslutningen, lyder det.

Dermed mister Kristian Jensen sit eneste ordførerskab for partiet.

Pressemeddelelsen kommer, kort efter at Kristian Jensen i et interview med Jyllands-Posten har foreslået, at Venstre bør lave en større økonomisk reformpakke med regeringen, De Radikale og De Konservative.

Han siger selv til Jyllands-Posten, at han ikke har orienteret ledelsen i partiet om sine idéer.

Og det har konsekvenser, siger politisk ordfører i Venstre Sophie Løhde til Ritzau.

- Der er nogle interne spilleregler, der skal følges. Det er de ikke blevet, og det har nogle konsekvenser.

I forbindelse med Kristian Jensens forslag i Jyllands-Posten understregede Sophie Løhde, at den tidligere næstformand ikke udtaler sig på vegne af partiet.

Det budskab gentager hun over for Ritzau.

Hvordan ser du Kristian Jensens fremtid i Venstre?

- Det må du tale med Kristian Jensen om. Jeg har ikke yderligere at tilføje, siger Sophie Løhde.

Kristian Jensen mister foruden sit ordførerskab også sine udvalgspladser. Hidtil har han været medlem af Den Arktiske Delegation, Finansudvalget, Færøudvalget, Grønlandsudvalget og Udenrigsudvalget.

Over for Jyllands-Posten forklarer Kristian Jensen baggrunden for sit soloforslag med, at han føler, at han har en "friere rolle nu", fordi han ikke længere er en del af partiledelsen.

Kristian Jensen var fra 2009 til 2019 næstformand i Venstre. I den tid var formand for Venstres gruppe i Folketinget fra 2010 til 2015, udenrigsminister fra 2015 til 2016 og finansminister fra 2016 til 2019.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar på udviklingen fra Kristian Jensen.

/ritzau/