Kristian Jensen får igen udvalgsposter for Venstre i Folketinget.

Det skriver Herning Folkeblad.

Venstres tidligere næstformand kom i januar i unåde i partitoppen og blev frataget ordførerskab og udvalgsposter.

Det var konsekvensen af, at Kristian Jensen i et interview med Jyllands-Posten luftede sine tanker om en stor reformpakke uden at have diskuteret det med sit parti.

Men nu er han tilbage i Landdistriktsudvalget og Udenrigsudvalget samt efter påske også i Børne- og Undervisningsudvalget.

- Jeg har talt med Jakob Ellemann-Jensen, og vi er blevet enige om, at jeg skal have lov til at lave noget mere, siger Kristian Jensen til avisen med henvisning til Venstre-formanden.

Allerede i forbindelse med degraderingen i januar luftede Ellemann-Jensen, at Kristian Jensen på et tidspunkt godt kunne blive taget til nåde igen.

Men degraderingen var helt på sin plads.

- I Venstre har vi lige som i alle andre folketingsgrupper nogle interne spilleregler, sagde Ellemann-Jensen.

- De regler betyder blandt andet, at man ikke melder ud på nye politikområder, uden at vi har diskuteret det og talt om det i Venstres folketingsgruppe, og uden at det foregår bare nogenlunde koordineret.

- De regler har Kristian Jensen overtrådt noget så eftertrykkeligt her i weekenden. Derfor har jeg besluttet, at han nu ikke har nogen ordførerskaber, og at han ikke er med i nogen udvalg.

- Vi har højt til loftet i Venstre, men der er et loft. Og når man brager hovedet igennem det, så har det også nogle konsekvenser, sagde Ellemann-Jensen dengang.

Kristian Jensen var fra 2009 til 2019 næstformand i Venstre. Han har desuden været finansminister, udenrigsminister og skatteminister.

Et internt opgør efter sidste års folketingsvalg med den daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen førte til, at begge gik af som henholdsvis formand og næstformand.

Efterfølgende fik Kristian Jensen nogle udvalgsposter. Og han blev udpeget som arktisordfører, inden han kom i problemer hos partitoppen og fik frataget det hele.

Nu er han altså tilbage med nogle udvalgsposter. Men fortsat uden ordførerskaber.

/ritzau/