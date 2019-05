Finansministeren glæder sig over, at Venstre ifølge de første målinger ser ud til at få et tredje EP-mandat.

Der er glæde at spore i Venstres top, efter at de første valgstedsmålinger blev offentligt klokken 20 ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Ifølge målinger fra både DR og TV2 ligger Venstre til at gå et mandat frem, så partiet får tre mandater.

Det glæder finansminister Kristian Jensen (V), også med henblik på folketingsvalget 5. juni.

- Hvis vi får det valgresultat, der ligger, så vil det for alle de frivillige, VUerne (Venstres Ungdom, red.), alle medarbejderne i Venstre og alle vores kandidater være et rygstød før den sidste halvanden uges slutspurt af valgkampen.

- Så det er ganske positivt. Men det er to forskellige valgkampe, så vi kan ikke bare sige, at fordi resultatet ser ud på én måde ved valget til Europa-Parlamentet, at det så overføres en til en.

- At man får en succes her, avler interesse og energi for at køre videre og få en succes også næste gang. Med halvanden uge tilbage er der stadig utrolig mange danskere, der ikke har besluttet sig endnu.

- Det er dem, vi skal overbevise om, at de skal stemme på Venstre, siger Kristian Jensen.

Venstre, der har Morten Løkkegaard som spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, ser ifølge meningsmålingerne ud til at få svært ved at beholde regeringsmagten sammen med Liberal Alliance og De Konservative efter folketingsvalget.

Socialdemokratiet, som ligger til at overtage regeringsmagten, ser også ud til at klare sig godt ved Europa-Parlamentsvalget.

Ifølge den første valgstedsmåling fra DR lå partiet til at få fire mandater.

- Det betyder, at de også går hjem med en god fornemmelse i aften og vil slås noget ekstra for det, siger Kristian Jensen.

- Men nu må vi se, som jeg kan se på nogle af exit pollsene, ligger det 14. mandat og vipper lidt mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, siger han.

Det 14. mandat er det ekstra mandat, som Danmark får, når Storbritannien er udtrådt af EU.

/ritzau/