Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen deltager ikke selv i partiets gruppemøde tirsdag.

Her er det ellers ventet, at Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen for første gang udtaler sig om degraderingen af den tidligere minister.

Kristian Jensen er nemlig vært ved en høring. Den finder sted i Landstingssalen på Christiansborg. Mens gruppemødet begynder klokken 09.15, så begynder høringen et kvarter før.

Høringen handler om ansvarligt forbrug i Danmark. Og Kristian Jensen er vært i sin egenskab som formand for 2030-netværket, der er med til at afholde høringen.

Kristian Jensen har hverken ordfører- eller udvalgsposter i Venstre efter et interview med Jyllands-Posten. Her opfordrer han til et reformsamarbejde hen over midten af dansk politik.

Det fik i weekenden Venstre til at melde ud, at Kristian Jensen mistede sin post som arktisordfører, samt alle hans udvalgsposter.

Kristian Jensen var fra 2009 til 2019 næstformand i Venstre. Et internt opgør efter sidste års folketingsvalg med den daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen førte til, at begge gik af som henholdsvis formand og næstformand.

I sit interview med Jyllands-Posten udtaler Kristian Jensen, at Venstre burde udarbejde en bred økonomisk reformpakke med S-regeringen, De Radikale og De Konservative.

Det forslag havde han ikke indviet Venstre-toppen i. Og det er grunden til degraderingen. Det har politisk ordfører Sophie Løhde (V) slået fast.

- Der er nogle spilleregler, der skal følges, og det er de åbenlyst ikke blevet, og det har haft nogle konsekvenser, sagde hun søndag.

/ritzau/