Finansminister Kristian Jensen (V) aflyser Venstres ambition om nulvækst i den offentlige sektor. Det offentlige skal i stedet vokse "moderat" hvert år de næste ti år.

Sådan lyder ministerens udmelding i søndagens udgave af Jyllands-Posten.

»De næste 10 år ud i fremtiden mener jeg, at den offentlige sektor skal have en gradvis vækst,« siger han til avisen.

Således vil Venstre i de kommende år ikke længere arbejde for nulvækst i den offentlige sektor. Det var ellers udgangsmeldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2012.

»Udgangspunktet for Venstre i regering er et offentligt udgiftsstop, sagde Løkke dengang på partiets landsmøde,« skriver Jyllands-Posten.

Der skal være en realvækst i det offentlige forbrug på i udgangspunktet 0,3 procent om året, fremgår det i VLAK-regeringens regeringsgrundlag.

Men da selv det var et påtvunget kompromis for Liberal Alliance, gør finansministeren altså en moderat vækst til Venstres eget og nye politiske ståsted.

»Jeg kan godt se, at befolkningen udvikler sig i de kommende år og se, at der er et ønske om at følge med udviklingen på sundhedsområdet,« siger Kristian Jensen til avisen og uddyber:

»Og jeg kan se, at der er behov for, at vi sikrer tryghed. Vi kan ikke negligere krav om stigende udgifter til politi og forsvar.«

Ifølge Finansministeriet kræver befolkningsudviklingen med særligt flere ældre, at der tilføres flere milliarder til kommuner og regioner, hvis velfærden alt andet lige skal opretholdes på det nuværende niveau.

Men det er meget dovent kun at forestille sig, at den offentlige sektor vokser, kritiserer finansordfører Joachim B. Olsen fra regeringspartneren Liberal Alliances.

»Det er ærgerligt, at et liberalt, borgerligt parti er af den opfattelse, at en af verdens største offentlige sektorer ikke kan blive mindre,« siger han til Jyllands-Posten.

