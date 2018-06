Venstres næstformand, udenrigsminister Kristian Jensen, kvitterer for Dansk Folkepartis ønske om at indtræde i en borgerlig regering efter næste valg.

Han forklarer samtidig, hvilket borgerligt samarbejdsmønster han vil foretrække på længere sigt.

»Jeg har på et tidspunkt ikke bare sagt, men også skrevet, at jeg kunne se en borgerlig firkløverregering for mig med alle de fire borgerlige partier i regering samtidig. Jeg vil slet ikke afvise, at en firkløver-regering kunne lade sig gøre«, siger Kristian Jensen til Politiken torsdag.

Kristian Jensen betegner det over for Politiken som værende »på tide at anerkende Dansk Folkeparti som et parti, der er lige så klar til at sidde i regering som andre partier«.

Umiddelbart før valgkampen i 2011 fastslog Lars Løkke Rasmussen, også dengang statsminister, at DF ikke var velkommen i en Venstre-ledet regering. Regeringsdrøftelserne i 2015 endte med, at Venstre efter få dage dannede en etpartiregering.

EU-politik ikke længere en hurdle

Kristian Jensen har førhen udlagt DF’s EU-kritiske linje som et afgørende argument imod at indgå i et regeringssamarbejde. Men den uenighed betragter han ikke længere som uoverstigelig. Han understreger imidlertid, at EU-samarbejdet er afgørende for Danmark som stabil samarbejdskonstellation – ikke mindst som følge af »det kaos, som præsident Trump indimellem kaster verden ud i«.

»Jeg tror, at uanset hvem der sidder i regering, bliver det nødvendigt for en regering at have en klar samarbejdslinje over for EU«, siger Kristian Jensen til Politiken.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, lægger dog ikke skjul på, at Dansk Folkepartis hovedinteresse er at sikre et stærkere samarbejde mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for på den måde at stække indflydelsen hos »fløjpartier« som Liberal Alliance, Radikale Venstre og Alternativet:

»Uanset om den ene eller den anden side vinder valget mandatmæssigt, vil vi gerne have, at der bliver dannet en regering, der gør det muligt for de tre p.t. større partier at samarbejde. Min logik er, at vi ikke kan sige, at vi skal have sådan en situation, uden at vi også er parat til selv at deltage som regeringsparti«, siger han til Politiken.