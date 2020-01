Kristian Jensen, der er tidligere næstformand i Venstre, har i weekenden foreslået et bredt reform-samarbejde over midten, men det vakte ikke ligefrem glæde i Venstres partitop.

Faktisk kostede det ham både posten som arktisordfører og hans udvalgsposter. Og det kommer bag på den garvede V-politiker. Det siger han i et interview med TV Midtvest.

- Jeg tror ikke, at jeg afslører nogen hemmeligheder ved at sige, at det ikke var den reaktion, jeg havde regnet med. Så til spørgsmålet om jeg er overrasket, må svaret være ja.

- Men jeg står ved, hvad jeg har sagt i interviewet. Jeg havde dog gerne set, at det havde fået et andet udfald. Jeg anerkender samtidig, at det er ledelsens opgave at fordele ordførerskaberne og udvalgsposterne, siger Kristian Jensen.

Her slår han også fast, at han accepterer partiledelsens valg om at degradere ham, og at interviewet slet ikke er exit med partiet eller politik for Kristian Jensen.

- Jeg er ikke på vej væk fra Venstre. Jeg er Venstre-medlem af hjertet. Det har jeg været, siden jeg var 17 år, og det har jeg tænkt mig at være, til jeg bliver lagt i graven, siger han.

