Venstres afgående næstformand, Kristian Jensen, afviser, at han gentagende gange skulle have forsøgt at vælte Lars Løkke Rasmussen som formand.

Det skriver den afgående næstformand i et Facebook-opslag som svar til V-profilen Søren Pind.

Søren Pind hævder i sin nye bog 'Frie ord', at Kristian Jensen stod bag flere læk, som skabte problemer for Løkke, da de kom frem i lyset.

'Søren Pinds udokumenterede påstande om mig har ingen hold i virkeligheden. Jeg har aldrig haft adgang til Løkkes eller andres bilag,' skriver Kristian Jensen blandt andet og tilføjer:

'Sørens behov for opmærksomhed er desværre så stort, at han forvrænger virkeligheden. Men det sælger nok nogle bøger, og man må håbe, at en salgssucces kan mindske Sørens bitterhed med tiden. Det må ikke være en rar følelse at være så opslugt i.'

Søren Pind anklager Kristian Jensen for sammen med flere andre på sin fløj i Venstre at have givet Ekstra Bladet informationer om Lars Løkke Rasmussens partibetalte jakkesæt og flybilletter på 1. klasse. Det skulle være sket for at undergrave Løkkes troværdighed og køre sig selv i stilling som ny Venstre-formand.

Tøj-sagen udløste i 2014 et oprør mod Lars Løkke Rasmussen, hvor flere i partiet stillede spørgsmål ved hans formandsskab. På skæbnesdagen tirsdag 3. juni i Odense overlevede Løkke som formand i Venstre. Dengang blev striden bilagt - for en tid, men den blev aldrig glemt.

Således blev opgøret trukket frem i Søren Pinds bog. Han svarer i et Berlingske-interview således, da han bliver konfronteret med, at han i bogen antyder, at Kristian Jensen lækkede papirerne til Ekstra Bladet:

»Når jeg kunne fornemme tidligt, at noget pågik – og det var det mest håndgribelige udløb af det – så er det klart min tro, at det hidrører fra nogle mennesker, som havde brugt en stor mængde tid på, hvordan de kunne slippe af med Lars. Men i og med at jeg ikke kan bevise noget, kan jeg ikke sige meget mere, end at det er sjældent, sådan noget dukker op i aviserne, uden at der ligger noget bag,« siger Søren Pind til Berlingske.

Anklagerne fra Søren Pind bidrager til den massive uro i partiet, der foreløbig er endt med, at formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen har meddelt, at de trækker sig fra deres poster i partiet.

Kristian Jensen trækker sig officielt ved Venstres ekstraordinære landsmøde 21. september.

Indtil da er han Venstres fungerende formand.

På det ekstraordinære landsmøde ventes det, at Venstre får en ny formand og næstformand.

Jakob Ellemann-Jensen er i skrivende stund den eneste officielle kandidat som Venstres formand.

Inger Støjberg er ligeledes eneste officielle kandidat til næstformandsposten.