Venstre-profilen stopper i Folketinget med udgangen af marts og skal arbejde for medlemskab af sikkerhedsråd.

Venstres Kristian Jensen skal være særlig udsending for Danmark i bestræbelserne på at få en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Det skriver han på Twitter.

- Jeg er glad for og stolt over at kunne sige ja til at blive ansat som særlig udsending for Danmark i forhold til UNSC-2025-26 (valget til sikkerhedsrådet, red.), skriver han.

- Derfor stopper jeg som medlem af Folketinget med udgangen af marts.

- Danmark kommer til at være en stærk stemme for fred og menneskerettigheder.

- Jeg håber på jeres støtte og hjælp med denne spændende opgave, skriver Kristian Jensen.

/ritzau/