Få dage efter Venstres Kristian Jensen fik frataget alle poster i Venstres folketingsgruppe, forsøger han nu at køre sig selv i stilling til en post uden for Christiansborg.

Kristian Jensen kan meget vel være på vej til en bestyrelsespost i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det bekræfter han tirsdag formiddag.

»Jeg er blevet spurgt, om jeg har lyst til at stille op til bestyrelsen i DIF, og det synes jeg er en enormt spændende rolle,« siger han.

Politiken skrev mandag, at Kristian Jensen havde afsøgt muligheden for at indtage en formandspost i DIF.

Men nu bekræfter Kristian Jensen for første gang interessen for en bestyrelsespost i samme forening.

»Hvis jeg kan bidrage til at synliggøre idrætten i Danmark ved at sidde i bestyrelsen, kunne det være utroligt spændende,« siger han.

Siden Kristian Jensen i september blev vippet af pinden som næstformand i Venstre, har han fulgt en bestyrelsesuddannelse på Niels Brock.

Og der bør være god plads i kalenderen til bestyrelsesposter uden for Venstre og Christiansborg, efter Kristian Jensen lørdag aften fik frataget sit ordførerskab og alle udvalgsposter.

Det skete, efter Jensen i Jyllands-Posten lavede en solomelding om et stort reformarbejde med De Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

»Lige nu er jeg et sted, hvor jeg er ved at finde ud af, hvor stor en opbakning jeg har til at stille op til bestyrelsen (i DIF, red.),« siger Jensen.

Han fortæller dog samtidig, at en bestyrelsespost ikke vil betyde et farvel til Folketinget.

»Jeg har pludselig fået mere plads i kalenderen til at varetage en opgave som denne,« siger han med henvisning til, at han ikke længere sidder i noget folketingsudvalg.