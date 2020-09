Kristian Jensen (V) afløser partifællen Claus Hjort Frederiksen i Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne i Folketinget.

Det skriver Kristian Jensen på Facebook.

'Jeg er glad for, at gruppen har udpeget mig til udvalget vedr. efterretningstjenester.'



'Det er i sagens natur ikke en opgave, jeg kan sige mere om, men jeg ser frem til at varetage opgaven bedst muligt, skriver han.

Claus Hjort Frederiksen valgte for nylig at trække sig fra udvalget, hvor han var formand.'

