Siden den radikale politiker Kristian Hegaard i sommer blev valgt til Folketinget som den første kørestolsbruger er antallet af hadefulde beskeder i hans indbakke vokset markant.

Omkring en gang om ugen modtager han grov tilsvining. Normalt trækker han på skuldrene. Han har hård hud, føler han selv. Men mandag måtte han trække en streg i sandet.

Han følte sig nødsaget til at skrive en Facebook-status, hvor han gjorde opmærksom på en særdeles voldsom tilsvining. Og til B.T. sender han en bredside tilbage i ansigtet på afsenderne.

Kristian Hegaard havde skrevet en Twitter-opdatering om Brexit. Men blev mødt med et angreb på hans fysiske tilstand.

'Fysisk OG psykisk handikap. Han er vandartet. En freak med mental AIDS,' havde en anonymiseret person skrevet som svar.

I samme omgang kommenterede en anden person på Kristian Hegaards opslag:

'Er handikappede personer virkelig danskernes bud på den bedste ledelse af landet?'

Da B.T. ringer til Kristian Hegaard, siger han selv, at sådanne beskeder preller af på ham.

»Men den her har alligevel en grovhed, hvor jeg mener, at jeg bliver nødt til at tage det op,« siger han.

En af hans politiske mærkesager er, at flere personer med handikap skal deltage i den offentlige debat.

Men han frygter, at sådanne hadefulde beskeder rettet mod handikappede vil have en afskrækkende effekt.

»Hvis vi skal nå i mål med, at alle skal være lige, så er man nødt til at sige fra. For ellers er der nogen, der tror, at den holdning til folk med handikap er normalen. Det vil skabe en forskel på folk med handikap og folk uden handikap. Og intet er mere forkert,« siger han.

Kristian Hegaard fortæller, at selvom det er en ugentlig vane at tjekke hadefulde beskeder, har han aldrig oplevet så grove tilsvininger ansigt til ansigt.

Den hadefulde adfærd på internettet får Kristian Hegaard til at spekulere i, om afsenderne egentlig er mere handikappede end ham selv.

Han forestiller sig, at de kommer fra folk med nedsat empati, der sidder i »små huler« og »spiser kiks og drikker sodavand«.

»Deres funktionsnedsættelse er markant større end alle andre med handikap. Og det, synes jeg grundlæggende, er synd for dem, for hvad er det, der får dem til at skrive så voldsomme beskeder, som formentlig 95 procent af befolkningen tager afstand fra?« spørger Kristian Hegaard.