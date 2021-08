Det nu tidligere radikale folketingsmedlem Kristian Hegaard søger hjælp efter, at han i sidste uge forlod politik oven på en sag om grænseoverskridende adfærd.

»Jeg skulle ikke have bragt mig i den situation af beruselse, så jeg dagen efter havde sorte huller i hukommelsen,« siger han i et interview med DR:

»Det er noget af det, jeg skal lære og tager med herfra, fordi jeg kommer til at søge assistance, så det ikke kommer til at ske fremadrettet. Det vil jeg gerne slå fast. Der bliver ændret på det.«

Det er første gang, at han udtaler sig om sit exit.

Det sker, efter at han for knap en uge siden, i torsdags, kom den opsigtsvækkende udmelding i et opslag på Facebook.

Her lød det, at han valgt at trække sig fra sin plads i Folketinget med øjeblikkelig virkning, fordi han for anden gang havde været for nærgående over for en anden person.

»Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved festlig lejlighed i byen for nylig i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd. Det er jeg simpelthen så ked af – for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt,« skrev Kristian Hegaard:

»Det kommer efter, at jeg for nogle måneder siden havde en samtale med Sofie Carsten Nielsen, fordi hun af Radikale Venstres kontaktinstans var blevet gjort opmærksom på, at jeg i radikal sammenhæng til en fest havde overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring.«

Hverken i sit Facebook-opslag eller i det nye interview med DR ønsker Kristian Hegaard at uddybe, hvad der præcist skulle være foregået i de omtalte situationer.

Han fortæller dog, at den første epsiode ikke var »drukrelateret«. Og han undskylder for, at en lignende situation gentog sig trods en mellemliggende samtale med den radikale leder.

Onsdag morgen bringes også et interview med Kristian Hegaard i 'Slotsholmen' på P1, og her understreger han, at han selv traf beslutningen om at trække sig.

Kristian Hegaard har også trukket sig fra sin plads i Fredensborg byråd.

