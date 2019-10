Familien skal i højsædet, siger Kristendemokraternes kommende landsformand ved partiets årsmøde.

Familien skal tilbage i højsædet, siger Kristendemokraternes kommende landsformand Isabella Arendt ved partiets årsmøde i Middelfart.

Den 26-årige Arendt tager søndag over efter den 58-årige Stig Grenov, der har været landsformand siden 2012.

- Forældrene skal have ret til at opdrage egen børn og give værdier videre til dem. Det virker indlysende.

- Men i dag er der desværre politikere, der mener, at staten skal have mere indflydelse på opdragelsen end forældrene, siger Isabella Arendt fra talerstolen på Hotel Comwell.

Partiet mener derfor eksempelvis, at beskatning skal ske for husstanden samlet, så en kan arbejde meget uden at skulle betale topskat, hvis den anden arbejder mindre.

- Vi er de eneste, der forstår vigtigheden af en familiepolitik, hvor unge såvel som ældre kan gå op og ned i tid. Livet er uforudsigeligt, og det skal det kunne være.

- Det er familien selv, der skal bestemme, hvor mange timers arbejde, der er godt for dem. Ikke staten, ikke Enhedslisten eller andre statsentusiaster. Jo, der er behov for arbejdskraft, men mennesker er ikke robotter, siger den kommende landsformand.

Ikke overraskende tordnede Isabella Arendt også imod regeringens planlagte besparelse på støtten til friskolerne.

- Vores undervisningsminister har indledt en regulær krig mod de private skoler, siger Isabella Arendt og fortsætter:

- Christiansborg har blandet sig for længe og for meget. Det stopper, når vi kommer i Folketinget.

Kristendemokraterne begyndte som Kristeligt Folkeparti i 1970. Det skete i protest mod udviklingen i samfundet, hvor både aborten og pornoen blev givet fri.

Det blev til mandater i Folketinget næsten kontinuerligt fra 1973 til 2005, flest i 1975, hvor partiet fik over fem procent af stemmerne.

Men siden 2005 har partiet lidt under ikke bare syv men 14 magre år, når det kommer til repræsentation ved landets lovgivende magt.

Ved valget grundlovsdag kunne Kristendemokraterne, med en hastigt udpeget Isabelle Arendt i spidsen, dog notere en fremgang til 1,7 procent af stemmerne.

Ved weekendens årsmøde i Middelfart, hvor afgående formand Stig Grenov trykker alle hånden ved ankomst, er der da også over 170 tilmeldte. Det højeste tal længe ifølge partiet.

For Kristendemokraterne var valget igen plaget af abortspørgsmålet, selv om partiet er gået fra decideret at være mod abort til at have som mål at nedbringe aborttallet til nul gennem omfattende rådgivning og pligtbesøg hos læge, socialrådgiver og psykolog, inden en abort bliver givet.

/ritzau/