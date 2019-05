Formand for Kristendemokraterne Stig Grenov har bedt om orlov fra sit formandsjob i en måned.

I en pressemeddelelse fra partiet fremgår det, at formanden gennem lang tid har været under et stort arbejdspres, som har givet ham stresssymptomer.

Sideløbende med sin formandsjob har han et fuldtidsjob som skolelærer.

Derfor har Stig Grenov bedt om orlov fra formandsjobbet i fire uger fra og med mandag. Under hans orlov vil han fortsat passe sine øvrige opgaver og føre valgkamp i Københavns Storkreds.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Stig Grenov har været formand for Kristendemokraterne siden 2012, hvor han afløste Per Ørum Jørgensen.

Politisk næstformand Isabella Arendt er under orloven konstitueret som formand og vil under orloven varetage landsformandens opgaver.

Tirsdag aften måtte Stig Grenov opgive at deltage i TV2's partilederdebat, fordi han havde fået det dårlig efter en tilsvarende runde hos konkurrenten DR.

Derfor trådte næstformand Isabella Arendt til i sidste øjeblik med blot en halv times varsel.

Isabella Arendt efter tirsdagens partilederdebat, hvor hun trådte til i stedet for Stig Grenov, der pludselig blev dårlig. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det gjorde hun så godt, at flere politiske iagttagere bagefter kårede hende som debattens helt store positive overraskelse.

Isabella Arendt er 26 år og spidskandidat for Kristendemokraterne i Østjylland.

Til daglig læser hun statskundskab på Københavns Universitet og arbejde for Lykkeforskningsinstituttet.

Kristendemokraterne har indkaldt til pressemøde mandag formiddag, hvor de vil fortælle mere om den nye situation.