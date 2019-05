Der skal bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv, siger Kristendemokraternes formand, Stig Grenov.

Der skal skabes en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Og der skal mere ordentlighed ind i dansk politik.

Det fortæller Stig Grenov, der er landsformand i Kristendemokraterne, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet valg.

- Det betyder, at vi ikke længere skal udfordre de internationale konventioner. Vi skal sørge for at behandle alle mennesker menneskeligt. Det er tiltrængt i blå blok, siger han.

Derudover mener Stig Grenov og Kristendemokraterne også, at det er vigtigt at give mere frihed til familier.

- Vi skal have italesat, at vi skal have en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv.

- Og vi skal have italesat, at der er en masse mennesker, der i dag er endt på bunden af samfundet. Det er ikke bare rigtig dyrt for samfundet. Det er immervæk også nogle dårlige liv, vi får ud af det, siger han.

Kristendemokraterne vil, hvis de kommer i Folketinget, pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister.

/ritzau/